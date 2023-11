Bahillo: el agro "es parte de la solución" a desafíos de sostenibilidad

Juan José Bahillo consensuó con entidades agropecuarias. Foto: Prensa.

El sector agropecuario "es parte de la solución a los desafíos de la sostenibilidad y no del problema", sostuvo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, al consensuar con entidades agropecuarias la posición argentina en la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como Conferencia de las Partes (COP28).



La misma se explayará en una declaración conjunta que presentará la delegación nacional en el evento que se celebrará desde mañana hasta el próximo 12 de diciemrbre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.



El documento "da continuidad a los planteos consensuados previo a la COP26 de Glasgow y COP27 de Sharm el-Sheij, donde se expuso que el sector es parte de la solución a los desafíos de la sostenibilidad, y no del problema", remarcó Agricultura en un comunicado.



Además, reitera "el compromiso con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, poniendo en valor todo el trabajo que se viene realizando en Argentina para el aumento sostenible de la producción".



De igual manera, se recalcó: "Para poder expresar todo nuestro potencial productivo de manera sostenible, es indispensable el financiamiento y los aportes para las adecuaciones de los sistemas productivos, así como un sistema de comercio internacional justo, transparente, libre de restricciones injustificadas y subsidios distorsivos."



En este sentido, el documento plantea "la importancia de que ambos temas sean abordados con determinación en la COP28, arrojando resultados concretos" porque -enfatiza- "sin decisión, no hay acción climática".



Foto: Prensa.

También remarca que "los principales reportes de los organismos internacionales especializados señalan que además de la "triple crisis ambiental" (cambio climático, pérdida biodiversidad y polución), hay otros flagelos igualmente urgentes y prioritarios, como la inseguridad alimentaria, la pobreza y la falta de desarrollo".



"Esta situación se ve agravada por un contexto internacional sumamente complejo con un notorio debilitamiento del multilateralismo, que da lugar a la adopción de medidas comerciales unilaterales restrictivas o distorsivas que, lejos de buscar obtener resultados legítimos en materia ambiental, tienen como objetivo proteger a sus industrias y mercados internos frente a la competencia internacional, en especial a la proveniente de Países en Desarrollo", desarrolló la Secretaría.



Frente a ello, "se hace un llamamiento a evitar esta clase de medidas sin base científica y se convoca a los países a retomar con firmeza y decisión las negociaciones en la OMC (Organización Mundial del Comercio) para la eliminación de toda clase de subsidios distorsivos y la remoción de las barreras arancelarias y para-arancelarias".



Por otra parte, se convoca a terminar con las dilaciones en la reglamentación e implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París.



Al respecto, se manifiesta: "El desarrollo de mecanismos de compensación por medio de mercados de carbono tanto por la captura como remoción de carbono brindan una solución concreta que no puede seguir pendiente de especulaciones políticas, es necesario el financiamiento para la implementación de manera urgente".



Del encuentro participaron, por Agricultura, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena; el responsable de Asuntos Internacionales de la Secretaría, Ariel Martínez; y el director Nacional de Relaciones Internacionales, Maximiliano Moreno.



Por las entidades agropecuarias, los presidentes de Fundación Barbechando, German Paats, y de Maizar, Pedro Vigneau; el vice de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía; Marcos Pereda y Andrés Costamagna, de Sociedad Rural Argentina (SRA); Marcelo Espinosa y Lucas Magnano, de Coninagro; representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y del Consejo Agroindustrial Argentino; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras; entre otros.