De Mendiguren: "La salida no es volviendo a endeudar a la Argentina"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren,del presidente electo, Javier Milei, y afirmó que "la salida no es volviendo a endeudar a la Argentina"."Si tengo que hablar como industrial, la verdad que me preocupa. Hay antecedentes de un perfil absolutamente financiero cuando creo que el problema en Argentina no es financiero sino económico. No escuché una sola palabra que hable de producción e industria y volvemos otra vez al eje de la valorización financiera", manifestó De Mendiguren esta mañana en diálogo con FM Delta.Indicó que durante la gestión de Caputo "no hubo"."Punta a punta, la industria cayó 14% y. Desde las finanzas, que es la especialidad de ellos, nos dejaron una deuda absolutamente impagable con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, además, el país defaulteado en pesos. Desde lo productivo, es contundente el resultado negativo", evaluó el funcionario.Recordó además que, meses atrás, Milei "dijo que el propio Caputo se había fumado US$ 15.000 millones que se fue a financiar la fuga de capitales". "La salida no es volviendo a endeudar a la Argentina", enfatizó.De todos modos, subrayó que "hubo un ganador de las elecciones, de forma absolutamente legitima, por un amplio margen y que"."Pongo todas mis fichas a que le vaya muy bien a Milei. Lo que yo pienso es que un país como la Argentina sale a través de liberar su energía productiva", aseveró.En ese sentido, comparó la plataforma del presidente electo con la del excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."Nosotros con Sergio Massapara salir de esta situación de forma virtuosa a través del crecimiento. En 2002 hicimos un acuerdo político donde apostamos por la producción y, gracias a esa definición, Argentina pasó de la peor crisis social, política y económica al periodo de crecimiento más largo de la historia de 2002 a 2011", recordó.De Mendiguren señaló que, en ese entones, "los argentinos desatesoraron US$ 17.500 millones". "Los argentinos, por distintas razones, tienen un PBI entero ahorrado. Nuestra esperanza era seducir a esos capitales para que los inviertan, antes de seducir a los fondos de pensión extranjeros, que ya sabemos cuáles son las consecuencias", señaló.Comparando ambas posturas, señaló que ""."Mucha gente riega la sombra y se le seca el árbol. Estamos seguros de que haciendo lo que habíamos planteado con un acuerdo político y la cantidad de negocios extraordinarios que va a tener Argentina en agroindustria, petróleo, gas y minería, al país la plata en poco tiempo le iba a sobrar", manifestó el funcionario.