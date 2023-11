Milei se reúne con legisladores de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador

Marcela Pagano / Foto: Alejandro Santa Cruz.

El presidente electo Javier Milei recibe este miércoles a legisladores electos de La Libertad Avanza (LLA), con quienes avanzará en las conversaciones para definir tanto la presidencia provisional del Senado como la titularidad de la Cámara de Diputados y analizar también los detalles de las leyes claves que impulsará el mandatario a partir del 10 de diciembre, cuando convoque a sesiones extraordinarias.El encuentro, que se desarrolla en el Hotel Libertador con la presencia de diputados y senadores electos de LLA, se realiza a pocas horas del regreso del presidente electo desde Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, y el asesor especial de la Casa Blanca para cuestiones de América Latina, Juan González.Al ingresar a la reunión, la diputada electa Marcela Pagano aseguró:Al ser consultada en torno a la presidencia de la cámara baja, Pagano dijo que "lo que Javier considere va a estar bien"."Estamos todos trabajando para que Javier se sienta cómodo y seguro para lo que viene, que hay que enfrentar, no sólo las leyes difíciles sino entender que hay que dar certezas", aseveró la diputada electa a la prensa.También, ingresó temprano al hotel el excandidato a jefe de gobierno porteño de LLA,, y poco después lo hicieron la diputada electa Lilia Lemoine y el diputado electo Adrián Menem, pero sin hacer declaraciones a la prensa, en medio de un dispositivo de seguridad.Por su parte, la diputada electa(Buenos Aires), anticipó que la definición en torno a la Presidencia de la Cámara de Diputados "va a ser una decisión cualitativa sobre quién mejor pueda garantizar el paquete de reformas. Somos un equipo que nació hace dos años. Tenemos una expectativa respecto a la Presidencia de la Cámara para que haya una opción de LLA en esa pugna"."Somos un equipo de legisladores que tienen una propuesta pero va a ser una decisión del presidente electo. Estamos alineados, esto es una simple propuesta", aseveró Santillán, al ingresar al hotel céntrico.Del encuentro, participan además los legisladores electos César Treffinger (Chubut), Santiago Santurio (Buenos Aires); Beltrán Benedict (Entre Ríos); Eduardo Falcone (Buenos Aires) y Gabriel Bornoroni (Córdoba), entre otros, además de Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Milei.En tanto, en declaraciones a radio Splendid, el diputado electo de LLA, Oscar Zago, sostuvo que los legisladores de ese espacioque se lleven a cabo con el propósito de lograr para ese espacio las presidencias de la Cámara baja y del Senado."A mí me tienen que ganar en el último round. En principio vamos a bregar porque sea un diputado nuestro quien conduzca la Cámara baja. Vamos a tratar de convencer no solo a los funcionarios nuestros, sino que también a los colegas de otros bloques para lograr el consenso suficiente", señaló Zago.Las afirmaciones del legislador surgen en el marco de las negociaciones que entablan LLA y un sector de Juntos por el Cambio (JxC) para la elección de las autoridades legislativas de cara a la asunción del nuevo gobierno, el próximo 10 de diciembre.afirmó.Este miércoles, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que tanto la presidencia provisional del Senado como la titularidad de la Cámara de Diputados le corresponden a un representante de La Libertad Avanza en virtud de los votos obtenidos en el balotaje que consagró a Javier Milei como nuevo presidente."Anoche, en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el 'kirchnerismo' o 'Cristina' -cuando no...- quiere quedarse con las autoridades del Senado", escribió este miércoles Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social X (antes Twitter).Y agregó: "Manifesté que sigo pensando exactamente lo mismo de siempre: tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo".