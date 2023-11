Analizan que Milei reciba los atributos de mando en el Congreso y no en Casa Rosada. Foto: Archivo

Jorge Faurie, excanciller que integra el equipo de preparación de los actos formales de traspaso de gobierno al presidente electoFoto: Archivo

El excanciller Jorge Faurie, quien integra el equipo de preparación de los actos formales de traspaso de gobierno al presidente electo Javier Milei, adelantó que se analiza realizar la entrega de los atributos del mando en el mismo Congreso, tras la jura ante la Asamblea Legislativa, prevista para el domingo 10 de diciembre."Tradicionalmente, en tiempo pasado, era siempre en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco; desde hace un tiempo ha habido otras posibilidades, como", dijo Faurie en la mañana de este miércoles en declaraciones a radio La Red."Unificada, no acelerado, no compactado; simplemente el mismo lugar, evita un traslado"."Después viene la etapa que todavía tiene definición pendiente, el lugar donde recibe los atributos del mando. Hay un saludo a delegaciones extranjeras y luego hay un Tedeum, que significa un diálogo con el arzobispado de Buenos Aires, y una función en el Teatro Colón", completó el excanciller sobre las formalidades del traspaso de mando y el inicio de un nuevo mandato.y luego, en la Casa Rosada, la entrega de los atributos de mando.Al ser consultado respecto a si Milei podría utilizar el auto Cadillac que está en el Museo del Bicentenario, dijo que "está ya reparado, pero tiene el obstáculo de que sacarlo del Museo es complejo"."Milei ha hecho toda su campaña en un vehículo abierto y podría ser una alternativa", amplió el excanciller del gobierno de Mauricio Macri.Acerca de cómo es el detalle de la ceremonia de traspaso, explicó: "El presidente saliente tiene que manifestar su conformidad con lo que le propone el presidente entrante, dónde lo hace y recibe y demás, y el presidente saliente a través de sus colaboradores ya ha hecho saber su disponibilidad para adecuarse al programa que le proponga la parte del presidente entrante".Asimismo, Faurie sostuvo que los "horarios están siendo marcados en un programa que se dará a conocer en breve" y anticipó que Milei "va a llegar antes del mediodía a la Asamblea Legislativa" y luego" se realizará la ceremonia de entrega de los atributos del mando y la recepción a las delegaciones extranjeras", mientras que por la "tarde, será el Tedeum y el Colón".En el Congreso,Además, precisó que el "lunes se enviaron las comunicaciones a los presidentes de los países con los que Argentina tiene relaciones" y consultado respecto a si Venezuela era uno de ellos, respondió: "Venezuela es un país que tiene embajada aquí y nosotros tenemos embajador en Caracas".Sobre la seguridad para todos esos actos, indicó que se "hizo con cada transmisión del mando y el Ministerio de Seguridad tiene mucho oficio" y agregó: "Ya conocen este tipo de experiencia y saben cómo hacerlo"."No, no tengo ningún trabajo ni nada por el estilo en vista. Estoy retirado y estoy colaborando"."Estoy apoyando el grupo de trabajo que se encarga de la preparación de la ceremonia de traspaso del mando aprovechando que ya tuve dos experiencias previas similares"."Hay un grupo de gente de la Cancillería y de Ceremonial de la Presidencia y organismos de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que van pasando por los lugares donde están los eventos y también gente del Congreso para una práctica que ya mas o menos está estatuida del momento en que el Presidente jura ante la Asamblea Legislativa", explicó.