Paul McCartney ofreció un show sorpresa y sin celulares en Brasilia

Paul McCartney ofreció un show sorpresivo e intimista en el tradicional Clube do Choro / Foto: Archivo.

Una espectadora contó que McCartney "tocó varios clásicos de los Beatles" y que "no hubo pirotecnia ni show de luces ni nada, solo una banda tocando"

Paul McCartney ofreció en forma sorpresiva, uno de los templos de la música de raíz brasileña en Brasilia, en la antesala de sus presentaciones en este país.El martes por la noche el exbeatle invitó a parte del público que compró entradas para su presentación en el estadio Mané Garrincha de la capital brasileña a una actuación en el Clube do Choro, inaugurado en 1977, proyectado por el arquitecto Oscar Niemeyer y que es una de las referencias del estilo musical "chorinho", uno de los 'primos' del samba."Imagino que", dijo uno de los afortunados espectadores en referencia a las primeras presentaciones de los Beatles, en los años 60, en Liverpool.Los, del que se supo porque el propio artista británico subió a Instagram parte de la primera canción, "A Hard Day's Night".Los espectadores debieron dejar bajo custodia en la entrada sus teléfonos celulares."Tocó varios clásicos de los Beatles acompañado por algunos músicos de la gira, no hubo pirotecnia ni show de luces ni nada, solo una banda tocando. Fue muy diferente no poder usar teléfono,", dijo Melina Coelho, fanática de los Beatles y residente en Brasilia.McCartney fue fotografiado en su hotel ubicado frente al Lago Paranoá, en la capital brasileña, tomando sol durante el lunes y el martes.Después de los dos shows en Brasilia,