Buscan extender la tregua entre Hamas e Israel en su último día

Los muertos

La prolongación de la tregua

Cronología del ataque

Mediadores internacionales buscaban extender la tregua entre Israel y Hamas, para que el movimiento islamista libere a más rehenes a cambio de presos palestinos y de un mayor respiro de la ofensiva aérea y terrestre israelí en la Franja de Gaza.La tregua termina este miércoles, pero Hamas dice estar dispuesto a prorrogarla e Israel, contento por la liberación de decenas de rehenes en los últimos días y a la espera de recibir más, dice queEn virtud del acuerdo, que ya se extendió una vez,de principios del mes pasado, incluyendo a una decena de personas con nacionalidad argentina., en su mayoría mujeres y adolescentes acusados ​​de arrojar piedras y bombas incendiarias durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes en los territorios de Cisjordania, que Israel ocupa a Palestina.Hamas deberíaEl grupo palestino anunció este miércolesy responsabilizó del hecho a un ataque de Israel sobre la Franja de Gaza ocurrido antes del inicio de la tregua.Las brigadas Ezzedin Al Qasam, brazo armado de Hamas, identificaron a las víctimas como Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas, de 10 meses, y Ariel Bibas, de cuatro años, según información del diario palestino Filastin, vinculado a Hamas.El Ejército israelí, por su parte, dijo que, al que responsabilizó por la seguridad de los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza.Además de repatriar a los rehenes, Israel plantó como objetivo prioritario de su ofensiva destruir a Hamas, y ya ha dicho que la reanudará cuando sea evidente que no habrá más liberaciones de cautivos.Semanas de intensos bombardeos aéreos israelíes y una invasión terrestre han demolido vastas zonas del norte de Gaza y matado a miles de palestinos, pero no está claro el efecto que tuvieron sobre Hamas.así como Is, pero fue capaz de mantener negociaciones complejas con Israel, hacer cumplir el alto el fuego a otros grupos armados y liberar rehenes.El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo a Israel que, si reanuda la ofensiva, debe operar con mucha mayor precisión, especialmente en el sur, y evitar volver a provocar un gran desplazamiento de palestinos dentro de Gaza.La presión internacional para un alto el fuego duradero, mientras tanto, va en aumento.El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará la región desde mañana, y hoy dijo que, en Israel, buscará extender la tregua."Queremos que se prolongue esta pausa, porque ha permitido liberar a rehenes y trabajar en la asistencia humanitaria para quienes lo necesitan de manera desesperada", dijo Blinken durante una conferencia de prensa en la sede de la OTAN, en Bruselas.y el de la agencia de espionaje israelí Mossad, David Barnea, estuvieron este martes en Qatar paray la liberación de más rehenes.Qatar ha desempeñado un papel clave en la mediación con Hamas y fue anfitrión de las conversaciones, en las que también participaron mediadores de Egipto.En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores del grupo G7 de los países ricos, que incluye aliados cercanos de Israel,La escalada comenzó con los ataques de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel, en el que milicianos infiltrados desde Gaza mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron unas 240 personas, incluidos bebés, niños, mujeres y soldados, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.Otros 21 rehenes -19 tailandeses, un filipino y un ruso-israelí- fueron liberados en negociaciones separadas desde que comenzó la tregua.Antes de la tregua, el movimiento islamista liberó a cuatro rehenes y el Ejército israelí rescató a otra. Otros dos rehenes fueron encontrados muertos en Gaza.Israel respondió a los ataques de Hamas con una devastadora campaña aérea en toda Gaza y una invasión terrestre del norte del territorio., y más de 1,7 millones de los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza tuvieron que abandonar sus hogares.Israel impuso un bloqueo total de Gaza al comienzo de las hostilidades, pero en virtud de la tregua, que ya lleva seis días contando el de hoy, autorizó el ingreso a la región desde Egipto de cientos de camiones con ayuda humanitaria.Antes de la tregua, solo había permitido la entrada de una pequeña cantidad de ayuda, lo que provocó una escasez generalizada de alimentos, agua, medicinas y combustible para los generadores de energía en medio de un apagón en todo el territorio., pero que no pareció poner en peligro la tregua.Milicianos palestinos han detenido el lanzamiento de cohetes contra Israel, al igual que el movimiento islamista Hezbollah del Líbano, que había intercambiado disparos casi a diario con fuerzas israelíes a lo largo de la frontera norte desde el inicio de la escalada., que están ocupados y colonizados por Israel, y donde más de 230 palestinos murieron desde el 7 de octubre en operativos del Ejército israelí o ataques de colonos israelíes.Otro dos palestinos, de 8 y 15 años, murieron hoy por disparos de soldados israelíes durante una incursión militar en la norteña ciudad cisjordana de Jenín, que ha sido históricamente un foco de fuertes tensiones, informó el Ministerio de Salud palestino.