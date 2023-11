Continúan los alegatos en el juicio por el crimen de Marianela Rago

Marianela Rago Zapata tenía de 19 años y estudiaba periodismo cuando fue asesinada de 23 puñaladas / Foto. Facebook.

Marianella fue hallada asesinada el 28 de junio de 2010 por su hermano Matías / Foto: Lara Sartor.

"No supiste cuidarme”

“Creo que me dejaste una marca adentro, un gran rasguño, una sensación de vacío...” Fragemento de una carta de Marianela a Amador

El juicio por el crimen de Marianela Rago Zapata, la joven de 19 años hallada asesinada de 23 puñaladas y degollada en su departamento del barrio porteño de Balvanera en junio de 2010,, único imputado por el hecho.La audiencia está prevista que comience a las 10 en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño, ubicada en la planta baja del palacio judicial de la calle Paraguay 1536, en el barrio de Recoleta.Fuentes judiciales indicaron a Télam que el único expositor de la jornada será el abogado Luis Ricca, representante legal de, luego de ser sobreseído en cinco ocasiones entre 2013 y 2018, y finalmente procesado por la Sala VI de la Cámara del Crimen.Amador está acusado del delito de "homicidio simple", que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel, ya que la figura del "femicidio" que se castiga con prisión perpetua, recién se incorporó al Código Penal a partir de 2013.El lunes pasado, tanto la fiscalía -encabezada por Sandro Abraldes- como la querella, desarrollaron su respectivos alegatos, donde pidieron que el imputadoA su vez, las partes acusadoras solicitaron a los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner que se le revoque su excarcelación y se disponga su prisión preventiva.Dicho pedido fue aprobado parcialmente por los magistrados,, complementada por un dispositivo electrónico de monitoreo, "en virtud de que el juicio se encuentra en su etapa final" y que existe "un agravamiento de la situación procesal" del acusado.Por otra parte, durante la presentación del representante del Ministerio Público, la cual se extendió a lo largo de casi cinco horas, se indicó que la causa “se investigó sin perspectiva de género”, a la vez que se trazó una línea de tiempo para explicar “el tiempo y entorno” de Amador.Abraldes sostuvo que Amador “fue criado en un entorno con variadas formas de violencia, tenía una vida vacía, sin proyectos”, que su infancia formuló “una persona insegura desconfiada”, y afirmó queYa en una segunda etapa la fiscalía, antes de hacer referencia al día en que fue hallado el cuerpo de Marianela, mencionó una carta que la estudiante de periodismo le envió a Amador con el fin de terminar su relación., “creo que me dejaste una marca adentro, un gran rasguño, una sensación de vacío...”, y “lamento que no hayas podido sacar lo mejor que tenía de mí (…) Mi cabeza no soporta más, no sé si podrás entenderme"; fueron algunas de las frases que resaltó el fiscal, que llegó a una conclusión de que la relación “estaba enmarcada por una situación de violencia”.Luego, los abogados querellantes Esteban Galli y María de la Paz Herrera, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito de la Defensoría General de la Nación, señalaron en su alegato que Amador atacó a Marianela con "fuerza, bronca, virulencia y velocidad", y que "le dio muerte con una herida como degüelle".