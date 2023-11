Lourdes Carlé: “Jugar frente al público argentino me motiva muchísimo”

Foto: Sergio Llamera | IEB+ Argentina Open WTA

Luego de su luchada victoria ante la brasileña Gabriela Cé en tres sets, en su primer partido del WTA 125 IEB+Argentina Open, la tenista bonaerenseafirmó queNo fue fácil el debut de la doble medallista panamericana en Santiago 2023. A pesar del favoritismo ante una jugadora rankeada 383 en el escalafón de la WTA, Carlé (175) cedió el primer set y vio complicado su debut como local.“Siempre las primeras rondas cuestan un poquito, me tocó una rival difícil, muy competitiva, que corre todas las pelotas”, declaró la argentina en conferencia de prensa al finalizar el partido que terminó llevándose por 3-6, 6-0 y 6-3.Con una nueva jornada con temperaturas rondando los 30 grados, el factor climático tampoco ayudó. “Sabía que las condiciones no iban a ser fáciles por el calor -agregó Lourdes-, pero si bien el comienzo no fue muy favorable, a medida que fue pasando el partido me fui sintiendo un poquito mejor, siempre bancándome y estando positiva conmigo misma”.En ese sentido, la nacida en Daireaux reconoció que la localía fue fundamental para remontar el match:Con la mira ahora puesta en su siguiente rival, la turca(247), que en primer turno se venció a la griega Valentini Grammatikopoulou (217) por 7-6 y 6-0; Carlé sostuvo que “está bueno llevarme estos partidos porque te hacen crecer”.Más allá de su triunfo, Lourdes se hizo un tiempo para valorar el crecimiento del tenis femenino argentino en los últimos dos años.Con las recientes medallas panamericanas conseguidas en Santiago (plata en singles y bronce junto a Julia Riera), Carlé además consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024., jugando de igual a igual con muy buenas tenistas. Marti (Capurro) con la final de la semana pasada, Juli también está teniendo un año muy bueno, y cuando una sube las demás se contagian”.Como resultado, esta nueva camada de jóvenes tenistas argentinas va ganando posiciones en el ránking de la WTA y cada vez son más competitivas a nivel mundial.“Tenemos muy buena relación, nos apoyamos entre todas. Es la competencia más sana que se puede tener y por eso el tenis femenino va subiendo”, concluyó.