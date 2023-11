La Comisión de Juicio Político delibera para emitir dictamen en el caso de la Corte

Carolina Gaillard. Foto: Camila Godoy

Foto: Víctor Carreira

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó este martes sus deliberaciones para emitir dictamen sobre los pedidos de enjuiciamiento contra los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia.Al abrir la reunión, a las 15.15, la presidenta de la comisión,, hizo un resumen del proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones y dijo que se elaboró un dictamen por cada juez acusado.Gaillard precisó que se realizarondesde que se abrió el proceso de apertura a prueba "en la cual prestaron testimonio" y aseveró queLa firma de los despachos impulsados por el oficialismo se producirá a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio político a los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.De todos modos, los dictámenes no serán aprobados en el recinto de sesiones porque el Frente de Todos (FdT) no cuenta con los dos tercios necesarios para poder impulsar una acusación ante el Senado.Los cuatro integrantes del máximo tribunal están acusados deLa comisión, que preside Gaillard, había convocado a los diputados a las 13 pero, a pedido de Juntos por el Cambio, postergó para las 15 la reunión para analizar los cuatro dictámenes, uno por cada juez, que impulsará el actual oficialismo, ya que el juicio político a los ministros de la Corte también es rechazado por Juntos por el Cambio (JxC).La última reunión concluyó en medio de una fuerte controversia entre el oficialismo y JxC luego de que Gaillard levantara la sesión apenas comenzada, al considerar que no se debía realizar porque no se habían presentado Lorenzetti y Maqueda para realizar sus descargos, aunque sí lo habían hecho por escrito Rosatti y Rosenkrantz.