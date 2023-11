"Sólo le pido a Dios", el himno de Gieco grabado en el idioma de la paz

De U2 a Serrat, de la Negra Sosa a Pete Seeger

Nacida en 1978, en tiempos en que parecía inminente un conflicto militar entre Argentina y Chile, "Sólo le pido a Dios" es una canción que fue grabada por infinidad de artistas en todo el mundo. Su letra nunca ha perdido vigencia. Por desgracia.....



Sólo le pido a Dios que el amor no me sea indiferente.

Que la reseca muerte no me encuentre.

Vacio y solo sin haber hecho lo suficiente.



Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.

Es un monstruo grande y pisa fuerte

toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios que el futuro no me sea indifirente.

Desahuciado esta el que tiene que marchar

para vivir una cultura difirente



