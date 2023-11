Confirmaron la grilla de las tres jornadas del Lollapalooza Argentina 2024

Foto: Archivo

La organización del Lollapalooza Argentina dio a conocer este martes los días en los que se presentarán los artistas que integran su grilla para la novena edición del encuentro musical, que se llevará a cabo en marzo próximo, en la que se destacan en su primera fecha las bandas, la nueva estrella del R&B SZA en la segunda y el grupo de nu metal, que cerrará el festival en su tercera jornada.En la nómina del célebre festival, que contará con más de 100 figuras y grupos tanto de primera línea como emergentes -y que se realizará entre el 15, 16 y 17 de marzo del año próximo en el Hipódromo de San Isidro-, también resaltan los internacionales Arcade Fire, Diplo, Cristian Castro, Sam Smith, Thirty Seconds to Mars y King Gizzard & The Lizard Wizard.Entre los nacionales, por su parte, se encuentranA continuación, el detalle de los días en los que actuará cada artista:: Blink-182, Arcade Fire, YSY A, The Offspring, Diplo, Cristian Castro, The Blaze, Dom Dolla, Grupo Frontera, MK, Jaden, Mariano Mellino, Peces Raros, Saiko, Fletcher, Jere Klein, Juliana Gattas, Winona Riders, NSQK, Evlay, Jaze, Pacífica, Oney1, Paula Prieto, El culto casero, Mujer Cebra, Juana Rozas, Daniela Milagros y Fiah Miau.: SZA, Sam Smith, Phoenix, Miranda!, Jungle, Above & Beyond, Dove Cameron, Timmy Trumpet, Omar Apollo, Kenia Os, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, The Driver Era, BM, Nothing But Thieves, Koino Yokan, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Chico Blanco Live, Blair, Luca Bocci, Santi Celli, Lia Kali, Un verano, Ill Quentin, Mar Marzo, Babeblade y Joelle.: Feid, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, Meduza, Rina Sawayama, Zhu, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bandalos Chinos, Bhavi, Pierce the Veil, FMK, Dayglow, León Larregui, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, Gale Alejo Isakk, Akriila, Fermín, Anita B Queen, Nenageni, Abril Olivera, Joven Breakfast, Canals, Mat Alba, Fin del Mundo y Trucha.Las últimas entradas para el festival se encuentran a la venta a través del sitio www.allaccess.com.ar.