El Senasa se encarga de la fiscalización de producción agroalimentaria.

#ATE confirmó que habrá despidos y define #huelgas sectoriales



ATE anunció una huelga de tres días en Senasa por posibles despidos en organismos públicos. Foto: Archivo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)que podría paralizar las exportaciones y afectar al comercio interprovincial, según se informó este martes desde el gremio."ATE accedió a información que confirma la intención de despidos en organismos públicos. Se están poniendo en serio riesgo la continuidad de todo el personal ingresado en el año 2023, como así también de los 550 contratados de la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias (Funvet), quienes están en una situación de extrema precarización, dado que firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios", indicó ATE en un comunicado.El Senasa se encarga de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.Es el organismo que otorga las certificaciones necesarias para el comercio internacional, es el único organismo argentino con la potestad de regularlo."No hay que olvidarse que el Senasa se autofinancia. Fue capaz de aportarle sólo en un año 12.000 millones de pesos al Tesoro del Estado Nacional. Teniendo en consideración eso, bueno, vale preguntarse por qué entonces hay tanto interés en atacar y debilitar la operatividad del Senasa",Para el dirigentes sindical,y efectúa controles "en productos que le generan al país ingresos por 50.000 millones de dólares"."Parece que la tan mentada apertura comercial pasa entonces por intentar que no exista ningún tipo de control. Quieren que nos sigan saqueando toda nuestra producción agropecuaria sin ningún tipo de control. Allí radica el principal inconveniente de este organismo. Su trabajo molesta a los grupos económicos concentrados nacionales y fundamentalmente a las multinacionales", fundamentó.En ese sentido, el dirigente de Río Negro evaluó que al igual que el gobierno del expresidente Mauricio Macri,"Con los recortes que se planea podrían afectarse las barreras de control zoofitosanitario, y se generaría riesgos para los status sanitarios alcanzado por Argentina", observó el dirigente sindical.Por otra parte,"La medida que vamos a iniciar mañana tendrá un fuerte impacto y no se nos podrá responsabilizar a los trabajadores por las consecuencias. Hace años demandamos que se garantice la estabilidad de todos los trabajadores del Senasa. No hay ningún motivo para que alguien pretenda aplicar un ajuste en el organismo, ya que el mismo se autofinancia y además le aportó al Estado argentino 12.000 millones de pesos en el 2022", puntualizó.