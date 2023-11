ATE Bariloche para en reclamo de un bono y pases a planta permanente

Foto: Eugenia Neme.

La Asociación de Trabajadores del Estado Bariloche (ATE) realiza este martes un paro de 24 horas en rechazo al aumento del 8,3% ofrecido por el Gobierno de la provincia de Río Negro en la última paritaria salarial y en, entre otros puntos de un “amplísimo pliego de reivindicaciones”, según dirigentes.La medida de fuerza, que, se realiza a menos de una semana de que ATE Río Negro aceptara el aumento de 8,3% propuesto por la Administración de la gobernadora Arabela Carreras.“La única seccional que rechazó (la oferta salarial) fue la de San Carlos de Bariloche”, señaló a Télam Úrsula Caracotche, delegada local de ATE, y explicó que “en esta zona, la zona andina, pagamos precio internacional; vivimos en zona turística. Entonces… son carísimos”.“Por lo tanto, estamos insistiendo en un 50% de aumento de la canasta familiar”, además de “”, señaló la dirigente a esta agencia.Los trabajadores también exigen “el”, sostuvo Caracotche.El que se reclama este martes “es un amplísimo pliego de reivindicaciones que desde hace mucho tiempo venimos llevando adelante”, que está en sintonía con “el posicionamiento de nuestro consejo directivo nacional de ATE en”, subrayó la delegada.Entre otros puntos, Caracotche dijo que también se reclama, en el sector de Educación, el fin de las horas cátedra, a las que caracterizó como “fraudes, contratos fraudulentos que se realizan a porteros y porteras como si fuese un docente”.“También venimos reclamando alimentos para las residencias”, sostuvo en referencia a “muchas escuelas de hogar de niñas y niños que se encuentran en el primario o secundario, que hace más de 20 días no tienen clase porque no hay materia prima para hacer alimentos”, y“Tenemos una faltante de recursos elementales como son las jeringas, gasas, elementos de profilaxis para prevención de embarazos no deseados y para prevención de embarazos de transmisión sexual”, cuestionó.