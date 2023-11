Se desarrolla un lockout con paro y reducción de servicios de colectivos en el AMBA

Dos líneas del transporte urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no prestan servicios, mientras que líneas comunales y provinciales del conurbano redujeron sus frecuencias, como consecuencia de la decisión adoptada por las Cámaras de Empresarios del Transporte por lo que consideran "incumplimiento de pago de subsidios" y "congelamiento de tarifas".La medida comenzó a concretarse desde las 0 de hoy y abarca a las líneas 388 y 406, de la empresa Talp S.A, que directamente no funcionan, en tanto queSegún explicaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la suspensión del servicio en las líneas 388 y 406 se debe a la, y por ese motivo los trabajadores realizan una "abstención de tareas".Las líneas de colectivos 338 prestan servicios de media distancia (La Plata - Vicente López) y la línea 406 realiza recorridos entre San Francisco Solano y Ramos Mejía. Los choferes iniciaron una "abstención de tareas" por tiempo indeterminado debido a la "falta de pago de los viáticos" y por "no tener fecha de compromiso del pago" por parte de la patronal, según informaron fuentes sindicales.Según se consignó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la medida de fuerza inició a las 0 horas y "se mantendrá hasta que se resuelva el pago de viáticos adeudados"., remarcó.Las cinco cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos habían anticipado este lunes la reducción del servicio, a raíz de la falta de pago de los subsidios al transporte.Así, desde esta mañana (martes) tEn un comunicado, las cámaras empresarias reclaman por "una deuda de 9.000 millones de pesos de subsidios desde octubre, y otros conceptos"."Durante la semana anterior anticipamos que la falta de pago de las compensaciones (subsidios) al transporte provocaría la reducción o paralización de servicios en la mayoría de las líneas provinciales y comunales que circulan en el AMBA", explicaron en un comunicado firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).En ese sentido, agregaron: "Al no haberse regularizado dicha situación (especialmente los más de $ 9.000 MM de subsidios de octubre adeudados, entre otros conceptos) informamos que, habiéndose agotado la capacidad financiera y los recursos de una enorme mayoría de las empresas, se empezará a afectar de tal modo los servicios, con un agravamiento a medida que transcurra la semana, con el consiguiente impacto para el público usuario".Además, según estimaciones realizadas por las patronales, la mayoría de las empresas del conurbano "no podrán continuar prestando servicios en forma habitual, quedando paralizadas en la medida que agoten los recursos en forma progresiva por esta situación de fuerza mayor"."Lamentamos esta situación ajena a nuestra voluntad, ya que no fijamos tarifa (congelada desde agosto), ni actualizamos los niveles de subsidios (desfasados a la fecha en 30% respecto de los costos reales de operación), ni somos responsables por el persistente atraso y mora en los pagos, que torna insostenible esta situación al combinarse todos los factores", argumentaron.