Pullaro: "No está bien" que la Cámara de Diputados sea presidida por JxC

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe / Foto: Pepe Mateos.

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se opuso este lunes a que la Cámara de Diputados sea presidida por alguna figura de Juntos por el Cambio (JxC) aunque enfatizó el "acompañamiento institucional" que ese partido debe realizar a la gestión del presidente electo Javier Milei "para que Argentina salga a delante"."No creo que esté bien presidir la cámara de Diputados porque ahí esta la línea de sucesión", aseguró el radical Pullaro en una entrevista televisiva en La Nación+.Si bien evitó dar "nombres propios", consultado por la posibilidad de que ese lugar lo ocupe el actual presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, afirmó que ese cargo "lo tiene que poner La Libertad Avanza (LLA), que son quienes ganaron las elecciones y nosotros tenemos que tener un acompañamiento institucional en lo que creamos que está bien"., aseguró el gobernador electo y advirtió que "en términos personales cualquiera puede hacer un aporte a un gobierno que se está formando, pero en términos institucionales y de fuerza política no corresponde porque parece una avivada".Pullaro recalcó la necesidad de que los mandatarios provinciales "y particularmente el gobierno (nacional) pueda llevar a delante su plan de gobierno para que le vaya bien y Argentina salga a delante" y en ese contexto ""Todos coincidimos en el Estado eficiente y la necesidad de reducir el gasto que propone (Javier) Milei", aseguró y agregó que "lo tenemos que hacer porque si no nuestro país no arranca".