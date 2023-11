Oscar Oszlak: "No hay estudios que establezcan que el sector privado es más eficiente que el Estado"

Oscar Oszlak. /Foto: prensa.

#OrgulloCP



🏅Oscar Oszlak, profesor consulto de la Carrera, recibió el Premio Houssay a la Trayectoria 2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el área de Ciencias Sociales. pic.twitter.com/nkm0SYNHvn — Ciencia Política - UBA (@CpoliticaUBA) November 24, 2023

Su trayectoria

El politólogo recibió la distinción "Investigador de la Nación Argentina". /Foto: prensa.

Las privatizaciones

El Martes 28/11 la @unc_cordoba estará entregando el Título de Doctor Honoris Causa al gran Oscar Oszlak.



El Lunes 27/11 a las 17hs nos dará el gusto con el conversatorio "Estado abierto, tendencias y escenarios de la reforma estatal".



Inscripciones: https://t.co/IVvdPHckm7 pic.twitter.com/wA6szQcsUv — Juan Pablo Carranza (@carranzajuanp) November 21, 2023

Su investigación sobre el Estado

El politólogo Oscar Oszlak, uno de los intelectuales argentinos más destacados de América Latina, con una amplia repercusión internacional en el campo de los estudios sobre Estado, administración y políticas públicas, afirmó este lunes que, al ser consultado en el marco de la distinción como "Investigador de la Nación Argentina" que le otorgará el Gobierno nacional."Me sorprende esta distinción, son muchos años de trabajo, tal vez fue por la persistencia de seguir a esta edad siendo vigente, porque todavía sigo produciendo, tengo un libro reciente, sigo investigando y escribiendo periodísticamente", dijo a Télam Oszlak, de 87 años, al ser consultado por el premio, quemientras se encontraba en Córdoba, recibiendo también unLa distinción "Investigador de la Nación Argentina" fue anunciada este lunes a través de la resolución 844/2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto a los premios Houssay, Houssay Trayectoria y Sábato en el Boletín Oficial, y reconoce a quienes contribuyeron a lo largo de su carrera científica a producir nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones de impacto social y productivo, promover la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos.Oszlak es originariamente contador y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).Luego realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, obtuvo su doctorado (PhD) en Ciencia Política en la Universidad de California, en Berkeley, y su doctorado en Ciencias Económicas en la UBA.Asimismo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) e Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet ).A su vez, fundó junto a otros colegas el Centro de Estudios sobre Estado y Sociedad (CEDES) donde actualmente es investigador, y fue el creador y director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA).En 2021,Como Investigador de la Nación Argentina, Oszlak recibirá una medalla de oro y $ 5.200.000."Estamos en una encrucijada muy particular de la historia política argentina", consideró el experto sobre la situación actual del país.Y agregó que "hay ciertas semejanzas -del presidente electo, Javier Milei- con algún gobierno del pasado, como puede ser el caso de Carlos Menem, por la singularidad del personaje que ha llegado a la Presidencia, por ciertos rituales, ciertos mensajes, pero no sabemos cuál es el Milei que va a estar gobernando. Es muy difícil poder adelantar absolutamente nada sobre el tipo de medidas que se va a tomar"."La singularidad es que estamos frente a un cambio importante de régimen político", resumió.Respecto al plan de privatizaciones que manifestó el presidente electo y su difundida frase de que "todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado", Oszlak enfatizó:"Conozco bien la experiencia de muchos países del mundo, incluso la experiencia norteamericana, ellos también siempre se escudan en que 'lo privado es lo que realmente vale', o que tiene mayor posibilidades de funcionar con eficacia o eficiencia, pero eso no es cierto", desmintió.Y, al respecto, precisó quey tiene dos millones de funcionarios y unos diez millones de personas que trabajan además para el aparato federal".remarcó el especialista.Además, dijo que "la 'gran Argentina' a la que se refiere Milei, de fines del siglo pasado, se hizo justamente a raíz del Estado y no del sector privado".Sobre el impacto que pueden provocar estas políticas privatizadoras en caso de implementarse, recomendó"Esa experiencia debería ser válida para enseñarnos qué es lo que se debe y no se debe hacer", subrayó.Entre sus más recientes publicaciones se encuentran "El Estado en la Era Exponencial"; "Desafíos de la Administración Pública en el contexto de la Revolución 4.0. Buenos Aires"; "La Trama oculta del poder: reforma agraria y comportamiento político de los terratenientes chilenos, 1958-1973"; y "Merecer la Ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano", entre otras.Su libro, y "abrió un campo de investigación histórica sobre el Estado", precisó Oszlak.También realizó una labor destacada de consultoría internacional y trabajó en proyectos en todos los continentes.Entre sus mayores aportes al sistema científico nacional, mencionó la creación de categorías analíticas sobre el campo de las ciencias sociales, particularmente de Ciencias Políticas, interpretaciones de los procesos históricos y el análisis de políticas públicas.En ese aspecto, también diagnosticó que en la actualidad, y dijo que, porque "hemos tenido gobiernos de diferentes signos políticos, dictaduras militares, gobiernos democráticos y, cada gobierno se casa con una burocracia y genera hijos institucionales, que son hijos directos durante el período de gobierno, pero nunca desaparecen del todo y entonces se van generando residuos institucionales y la burocracia termina convirtiéndose en un gran cementerio de proyectos políticos".En cuanto a los puestos sobrantes, precisó que"Es muy importante producir la redistribución interna. Además hay puestos que corresponden a trabajadores que tienen la misma calificación, la misma experiencia y ganan salarios diametralmente diferentes, de manera que hay una enorme deformidad, en varios sentidos", puntualizó.Por último, consideró que debemos aspirar a "tomar en serio" a la administración pública y a "estudiarla en profundidad", porque "nunca se ha hecho esa tarea de planificación de lo que debe hacerse con el Estado. Siempre ha sido un terreno de improvisación y debemos terminar de una vez por todas con la improvisación. No hay una evaluación de la gestión pública y no hay planificación de lo que debe hacerse. Hay que incorporar esas dos dimensiones temporales que son significativas y no tener un presente continuo", concluyó.La ceremonia de premiación se realizará el viernes 1 de diciembre a las 16 en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), ubicado en Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires.