El modelo y la conductora presentarán el programa de domingo a jueves. Foto: Prensa

Josefina "China" Ansa será una de las conductoras del programa. Foto: Prensa

Iván de Pineda se pone al frente de una nueva versión de "Escape perfecto". Foto: Prensa

Iván de Pineda asumirá desde en la noche de este lunesa través de Telefe que, destacó, "mezcla un poco el mundo de las preguntas y las respuestas con la adrenalina del juego y de desafíos entre unas jaulas espectaculares en un estudio enorme"."Tener la oportunidad de hacer un programa de este tipo, súper familiar, divertido y dinámico es muy divertido. La verdad que la estamos pasando muy pero muy bien grabando los programas",El programa, que junto a una nueva mirada sobre la popular telenovela "Café con Aroma de Mujer" (a emitirse desde las 17) renovará parte de la grilla de la señal líder en audiencia, tendrá compitiendo a duplas de participantes que deberán dividirse las tareas y responder preguntas trivia con cuatro opciones y entrar a una jaula para tomar la mayor cantidad de premios antes de que las puertas se cierren, con un tiempo determinado por la cantidad de respuestas correctas."'Escape perfecto' es un clásico, no solo en Argentina sino también en muchos países alrededor del mundo y durante los años que pasaron desde la última temporada ha cambiado la tecnología, lo mismo que muchas de las cámaras que se utilizan o tecnología para armar desafíos y para hacer juegos", contó Iván.El modelo agregó que al nuevo año del programaCon esta labor, el animador añade otro título a su recorrido en la pantalla chica donde también comanda “Pasapalabra” (los domingos por la noche) y, antes, “Resto del mundo” (que hizo entre 2008 y 2017) y “Un pequeño gran viaje en 48 hs” (2018-2021), entre otros ciclos.A las preguntas de la cultura sumamos cosas cotidianas. Música o neologismos que se van utilizando en estos últimos tiempos… preguntas que tengan que ver con lo empírico de la vida cotidiana, un poco de historia, un poco de todo. Las preguntas, a medida que te van dando más segundos, van subiendo un poquito en el nivel de dificultad. Los participantes que contestan las preguntas pueden utilizar comodines, entonces se establece también una manera muy interesante en ver cómo es la estrategia, no solo a la hora de jugar de la jaula sino también cómo contestar las preguntas.- Siempre, desde muy chico, me gustaron los juegos de mesa que tenían que ver con las preguntas y respuestas. Con la llegada de las plataformas, aplicaciones y los smartphones, no he dejado de hacerlo nunca y son, de alguna manera u otra, programas con los que me siento muy identificado y me gustan y me divierten. Si estuviste del otro lado, lo vería, jugaría y me divertiría.- Sí porque viajar te lleva a aprender constantemente, abrir la mente y conocer, tener inquietudes y poder satisfacerlas, volver de cada uno de los viajes con cosas que te queden y con experiencias que a lo largo de la vida te vayan sumando. Siempre me gusta ir a los lugares y conocerlos, saber sobre su idiosincrasia, cultura y sus cosas más profundas. También sobre sus pequeñas banalidades, que son muy importantes para la vida cotidiana. Las preguntas en el programa tienen que ver también con las experiencias de todo el mundo: está la pregunta de historia, de matemáticas y además está la de las cosas cotidianas de la vida.- "Escape perfecto" es para ver con toda tu familia, con tu pareja, con amigos, solo, en el trabajo con colegas, con compañeros de trabajo, es importante que lo puedas ver en casi en tiempo real para que puedas jugar y emocionarte, que puedas divertirte y brindarle a la pantalla porque querés que la persona salga de la jaula, porque sele acaba el tiempo. Quizás te vas a alegrar cuando algunos participantes consigan su objetivo o entristecerte cuando no sea así. Hoy, más allá de la cuestión de dónde ponemos el foco con tantas plataformas se trata sobre todo de qué tipo de contenido nos llama la atención y nos gusta, y cómo queremos verlo.