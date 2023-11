La película "Los delincuentes" viaja al Festival del Mar Rojo

Elcon la presencia de "Los Delincuentes", la película de Rodrigo Moreno preseleccionada para competir por Argentina en los Oscar.El filme protagonizado por Esteban Bigliardi y Daniel Elías tuvo su aplaudida premier mundial en la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada) de la más reciente edición del prestigioso Festival de Cannes, en mayo pasado, dondeLuego,, como San Sebastián, Karlovy Vary, Toronto, New York y Busan, entre varios más.En el Festival del Mar RojoCon la película "Apenas un delincuente" (1949, de Hugo Fregonese) como inspiración, Moreno pone en escena a. Uno de ellos pergeña el robo desde hace años; el otro, se encuentra con el botín casi de sorpresa, pero no puede decir que no. El instigador se entrega a la policía y su cómplice debe guardar el dinero hasta que el otro salga en libertad.Así como los empleados están atados a la rutina y al tedio en Buenos Aires, es en las sierras deOtra mención a Argentina se verá en "Copa 71", documental de James Erskine y Rachel Ramsay sobre, no reconocido por FIFA y que convocó a cientos de miles de espectadores en el Estado Azteca, además de conseguir grandes sponsors y una importante televisación.De, entre ellas, la de Argentina.