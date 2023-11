Política

27-11-2023 12:01 - Reclamo sindical

ATE pidió adelantar el aguinaldo y alertó sobre la posibilidad de despidos masivos

"Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo, ya que si no lo hiciera estaría violando el orden público, tiene que saber que desde hace 78 años el movimiento obrero cobra aguinaldo, es un derecho adquirido desde diciembre de 1945 y está legislado", dijo Rodolfo Aguiar.