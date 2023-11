Oszlak fue designado Subsecretario de la Función Pública al retorno de la democracia en 1983 / Foto: Redes

Los premios Houssay y Sábato

El politólogo Oscar Oszlak será reconocido como "Investigador de la Nación Argentina", según se anunció este lunes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial en la que también se informó que los investigadores Iván Angiono, Paula Messina, Diego Croci y María Cecilia Abdo Férez fueron distinguidos con el Premio Houssay 2023; Silvia Goyanes, Miguel Blesa, Marcelo Aizen y Oscar Oszlak, con el Premio Houssay Trayectoria 2023, y Miguel Laborde, con el Premio Sábato 2023.Oscar Oszlak es uno de los politólogos e intelectuales argentinos más destacados de América Latina, con una enorme repercusión internacional en el campo de los estudios sobre"Su trabajo durante décadas combinó las diferentes prácticas profesionales de su especialidad que van desde la propia gestión pública, la consultoría a nivel provincial, nacional e internacional, como una amplia docencia de grado y posgrado", detallaron en referencia a lo realizado por Oszlak en 2021, cuando recibió el Premio "Transition and Developing Economies Award", otorgado por la International Public Policy Association.Oszlak fue designado, y tuvo a su cargo al Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).Asimismo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y bajo su mandato en 1991 se realizó en el país el congreso internacional de la disciplina organizado por la International Political Science Association (IPSA).Su libro "La Formación del Estado Argentino", que cuenta con varias ediciones, es considerado una de las obras más destacadas de la ciencia política argentina.El galardón que recibirá este año de "Investigador de la Nación Argentina" es otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional que elige entre aquellos que reciben el Premio Houssay Trayectoria y se le otorgan 5.200.000 de pesos.Además, en la resolución 844/2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado este lunes en el Boletín Oficial se anunciaron los premios Houssay, Houssay Trayectoria y Sábato.El Premio Houssay es un reconocimiento a quienes hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país y a investigadores que no hayan cumplido los 45 años al 1 de enero y a investigadoras que no hayan cumplido los 48 años antes de la misma fecha.Para este año, lEn el caso de Premio Houssay Trayectoria, también se reconocerá a quienes hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país, pero se modifica la franja etaria y son premiados aquellos que cuenten con al menos 45 años al 1 de enero de 2023; y a investigadoras que cuenten con al menos 48 años al 1 de enero de 2023.En esta edición el reconocimiento fue paraEn el Premio Sábato participan en la categoría investigadores e investigadoras, sin distinción de edad, "que cuenten con un historial sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país".Para esto, se seleccionará una persona finalista por cada área de conocimiento y de éstos se elige al ganador o la ganadora, que en este caso fueAdemás, entre las personas ganadoras de los Premios Houssay Trayectoria, el Poder Ejecutivo Nacional designa al/a Investigador/a de la Nación Argentina, quien recibe como galardón una medalla de oro y $ 5.200.000 (cinco millones doscientos mil pesos), que en esta edición fue para Oscar Oszlak.