Tres estudiantes palestinos residentes en Estados Unidos fueron atacados a tiros

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid y Tahseen Ahmed y los tres estudian en universidades estadounidenses.

Tres, dos con ciudadanía des y otro con residencia permanente en el país, fueron tiroteados por un hombre en Burlington, Vermont, en el norte de Estados Unidos, informó este domingo la policía local.Las víctimas del tiroteo -que ocurrió en la noche del sábado- "se enfrentaron a un varón blanco con una pistola" que disparó al menos cuatro tiros "sin hablar", según un comunicado de prensa del jefe de policía de Burlington, Jon Murad.; en este momento, no hay información adicional que sugiera el motivo del sospechoso", dijo la policía.El gobernador de Vermont, Phil Scott, calificó de "tragedia" el tiroteo.Según la investigación preliminar, los tres "estaban visitando la casa de los parientes de una de las víctimas en Burlington, para las vacaciones de Acción de Gracias. Los tres estaban caminando por la calle Prospect cuando", dijo Murad."El sospechoso iba a pie por la zona; sin hablar, descargó al menos cuatro disparos de la pistola y se cree que huyó a pie", agregó, según recogió la cadena de noticias estadounidense NBC."En este momento cargado de tensión, nadie puede mirar este incidente y no sospechar que puede haber sido un crimen motivado por el odio", dijo Murad en un comunicado.Murad dijo que ahora que las víctimas -que- están a salvo y recibiendo atención médica, la prioridad es encontrar al atacante.El sospechoso fue descrito por la policía de Burlington como un hombre blanco con una pistola que no dijo ni una palabra antes de disparar al menos cuatro veces.Las familias dijeron en una declaración conjunta emitida por las familias a través del Instituto para el Entendimiento de Oriente Medio que "están devastadas" por la "horrible noticia" de que sus hijos fueron atacados."Estamos extremadamente preocupados por la seguridad y el bienestar de nuestros hijos", agregaron. Las familias dijeron queEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado del tiroteo contra tres estudiantes palestinos en Burlington, según la prensa estadounidense.En tanto, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés)que permita detener al responsable del ataque, según publicó en la red social X. El CAIR es el grupo musulmán más importante de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos.El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó el ataque, según recogió la agencia de noticias Europa Press.