Potencial y desafíos de Vaca Muerta de cara al nuevo escenario político

Para algunos especialistas, este año no llegaría "una lluvia de inversiones", (Foto: Victoria Gesualdi)

Otro actor clave será Horacio Marín, un Tecpetrol que asumirá como CEO y presidente de YPF.

La llegada del nuevo gobierno tendrá en los recursos de gas y petróleo deuno de los grandes activos a potenciar, para lo cual deberá generar las condiciones necesarias para que el sector privado asuma el desafío de sostener las inversiones en exploración y producción, de cara al nuevo escenario que se abriría a partir del 10 de diciembre en el que el Estado dejaría de ser un actor clave en lo que respecta al desarrollo de infraestructura.estará a cargo de, quien estará al frente de la cartera de Infraestructura, y de, futuro titular de la Secretaría de Energía.Al respecto, Télam salió a preguntar sobre lo que se puede dar en el corto plazo y mediano plazo en Vaca Muerta y la forma en que las petroleras podrán asumir el eventual corrimiento del Estado.En un contexto en que Vaca Muerta se encuentra a las puertas de un desarrollo masivo con requerimientos más que importantes de inversión, Dreizzen destacó que "en el upstream de la actividad petrolera (exploración y explotación) siempre invirtieron los privados o el Estado a través de YPF, pero el problema más grande es el midstream (transporte) donde hoy está presente la inversión pública aunque con ejecución del privado".La más reciente obra emblemática es la construcción del, el punto de partida de una nueva era de infraestructura para Vaca Muerta que tiene desafíos como el reversal del Gasoducto del Norte, la etapa II del GPNK y obras millonarias anunciadas para la producción de GNL."Hasta ahora los oleoductos los financiaban los privados, pero no llegaron a financiar el transporte de gas o electricidad, dos servicios públicos de más largo recupero de inversión que requieren una adecuación regulatoria y confianza en el sistema de repago de las obras", dijodurante la presidencia de CambiemosPara el especialista, la actual coyuntura no está generando incentivos suficientes:, hay que generar antes confianza con la normalización de la economía, se va a necesitar algún tipo de garantía del Estado, con contratos de PPP (participación público privada) o PPA (contrato de compra-venta) para que el privado consiga financiamiento adecuado y que sea un puente hasta que la economía esté mejor"., con alrededor de 420 pozos perforados, de los cuales 280 fueron orientados a petróleo, con un horizonte de crecimiento moderado para el año próximo y mucho más fuerte para 2025, si se cumplen las proyecciones.Fucello, en diálogo con Télam, señaló que "el 10 de diciembre no marca el inicio de la transición para la industria, sino que ya comenzó a mitad de 2023 con una desaceleración por una incertidumbre muy pronunciada de la actividad que podría mantenerse durante el primer semestre de 2024, aunque"Lo que sí es cierto es que de acá al 2027-2030 se esperan inversiones por entre 13.000 y 15.000 millones de dólares por año", para lo cual la industria encarará "una transición para sumar el equipamiento necesario, el personal capacitado, los oleoductos, infraestructuras, y rutas construidas para ya en 2025 pensar en alcanzar unos 600 pozos al año, 450 de ellos de petróleo".Ante este escenario, el directivo de la consultora NCS agregó quesi se pudiera acceder al precio internacional una vez liberado por problemas macroeconómicos, lo que va a hacer mucho más atractivo el negocio en particular para las empresas internacionales que están pensando en ingresar al mercado".Por su parte el titular del Ceare, al ser consultado respecto a la capacidad de los privados para asumir plenamente el costo de la inversión en infraestructura, recordó quePero para reeditar ese escenario, Bertero señaló que "hay dos condiciones básicas necesarias: una son tarifas suficientemente altas en dólares para pagar esa inversión, y otra tener un costo de capital que sea razonablemente bajo, pero para eso sobre todo hay que tener una macroeconomìa que funcione"."Mientras no ocurra -explicó-, la inversión privada o pública si se la quiere apurar se tiene que hacer a través de los organismos multilaterales que den un puente hasta que la economía mejore, y a partir de entonces las posibilidades de la Argentina son fabulosas porque hay mucha inversión privada esperando para la producción de gas y petróleo, de GNL, de hidrógeno y por supuesto también en", completó Bertero.Por último, Apud expresó que el desafío que enfrenta la industria para su desarrollo es quey que genere las condiciones para que lleguen nuevas inversiones, para las cuales YPF sea una herramienta importante, como lo son las otras petroleras, pero que compita".El exsecretario de Energía resaltó quepor lo que hay que llevar a las petroleras, incluida YPF, "a salir del área de confort, del plan gas que el Estado le garantiza un precio y un el barril criollo, que cuando está caro lo ponen barato".si se dedicara solamente al mercado local y al regional. Pero en 40 años ya no vale más nada el gas, por eso hay que apuntar a poner en valor todo el petróleo y el gas que sea posible en las próximas tres o cuatro décadas, que es la transición", finalizó Apud.