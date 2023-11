Hamas liberó a 14 rehenes israelíes y tres extranjeros, según Israel

La tregua, que expira en lunes por la noche, debería permitir en total la liberación de 50 rehenes y 150 prisioneros palestinos. (AFP)

El grupo islamista palestino Hamas liberó este domingo 17 rehenes más retenidos en Gaza desde sus ataques en Israel del mes pasado, informó el Ejército israelí. La nota no identificó a los rehenes, informó el diario israelí Times of Israel.fueron entregados, dentro de Gaza, a la Cruz Roja, que así lo comunicó a Israel, dijo el Ejército israelí en un comunicado.Hamas libera a un rehén ruso retenido en la Franja de Gaza. En él dijo que el rehén cautivo -que no fue identificado-, fue liberado "en respuesta a los esfuerzos del presidente ruso, Vladimir Putin, y" frente a la ocupación israelí. La agencia de noticias estatal rusa TASS, citando a fuentes de Hamas, dijo que el rehén ya había sido entregada a la Cruz Roja.en respuesta a los ataques de Hamas ese día en Israel, que terminaron con 1.200 muertos y con 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos. Israel sumó luego una ofensiva terrestre.El Ejército israelí inició una tregua de cuatro días en Gaza el viernes pasado como parte de un acuerdo con Hamas que incluye la liberación de los rehenes, de presos palestinos por parte de Israel y el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja.En total,El acuerdo, que expira en lunes por la noche, debería permitir en total la liberación de 50 rehenes y 150 prisioneros palestinos.Más de 14.800 palestinos, entre ellos unos 6.000 niños, han muerto por bombardeos israelíes en Gaza desde el 7 de octubre y más de 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes de Gaza tuvieron que abandonar sus casas por las hostilidades.