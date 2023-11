Rige la tregua en Gaza por tercer día mientras Israel aguarda la liberación de más rehenes

Foto: AFP

Guerra psicológica

Toma de rehenes

Ocupación militar

Una nueva liberación de rehenes secuestrados por Hamas a cambio de presos palestinos está prevista para este domingo, en el tercer día de una tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino que permite suministrar más ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza.Las liberaciones del sábado se retrasaron varias horas después de que Hamas acusara a Israel de no respetar los términos del acuerdo alcanzado la semana pasada gracias a la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, una señal que muestra la fragilidad de la tregua.Mientras tanto, con el permiso de Israel,En total, el movimiento islamista entregó el viernes y el sábado 41 rehenes israelíes y extranjeros al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), e Israel liberó a 78 presos palestinos.El acuerdo prevéEl Gobierno israelí dijo disponer de la lista de secuestrados que serán liberados este domingo, pero no desveló sus identidades, el número ni la hora.El vocero del Ejército israelí Doron Spielman declaró que Hamas emplea una "táctica dilatoria" en una "guerra psicológica", después de la liberación retrasada el sábado de 17 rehenes.En un video publicado por las brigadas Ezzedin al-Qasam, el brazo armado de Hamas, se muestran 13 rehenes israelíes y cuatro tailandeses liberados abordando vehículos del CICR poco antes de la medianoche.Todos llegaron poco después a Israel por Egipto.Entre los rehenes liberados está, en el que Hamas mató a unas 360 personas en su ataque la madrugada del 7 de octubre."Estoy muy feliz de que Maya esté a punto de unirse a nosotros. Sin embargo, estoy desconsolada porque mi hijo Itay sigue siendo prisionero de Hamas en Gaza", dijo su madre Mirit, citada por el Foro de Familias de Rehenes.En Tel Aviv, decenas de miles de manifestantes se congregaron el sábado en la tarde para pedir la liberación total de los retenidos.El 7 de octubre, milicianos de Hamas y del grupo Yihad Islámica se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza, mataron a 1.200 personas y secuestraron a alrededor de 240, incluyendo una veintena de argentinos.Bombardeos israelíes mataron a más de 14.800 palestinos, incluyendo unos 6.000 niños en la Franja de Gaza, y 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes del enclave tuvieron que abandonar sus casas por los violentos ataques.La semana pasada, tras largas negociaciones, Qatar anunció un acuerdo por el cual Israel accedió a suspender cuatro días su ofensiva en Gaza, a liberar a 150 presos palestinos y a dejar ingresar ayuda humanitaria a cambio de que Hamas entregue a unos 50 rehenes.El acuerdo comenzó a regir el jueves y, en principio, expira el lunes por la noche.Entrada la noche del sábado, Israel anunció la liberación de un segundo grupo de 39 prisioneros palestinos, todos mujeres y menores de 19 años.En Cisjordania, los otros territorios palestinos, convoyes de vehículos con banderas de movimientos palestinos liderados por Hamas desfilaron por las calles mientras escoltaban un colectivo del CICR que transportaba a los prisioneros liberados.En Jerusalén este, la parte de mayoría palestina de la ciudad, las celebraciones fueron más discretas.Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes, armados y con casco, rodeaban en gran número la vivienda de Israa Jaabis, de 39 años, la prisionera más conocida de la lista, informó la agencia de noticias AFP.Jaabis fue condenada a 11 años de prisión por detonar un recipiente con gas que llevaba en el maletero de su vehículo durante un control de tránsito en 2015, hiriendo a un agente de Policía.Su fotografía con los dedos atrofiados y el rostro parcialmente quemado en un tribunal israelí se suele utilizar para mostrar el sufrimiento de los prisioneros palestinos."Me avergüenza hablar de alegría cuando toda Palestina está herida", dijo Jaabis a periodistas junto a su hijo Moatassem, de 13 años."Deben liberarlos a todos", pidió.Cisjordania y Jerusalén este están bajo ocupación militar y colonizadas por Israel. Los palestinos los reclaman para fundar allí un Estado independiente, que incluya también a la Franja de Gaza.Cisjordania ya atravesaba su periodo más violento en años antes de la escalada entre Israel y Hamas, y las tensiones se dispararon más desde entonces, lapso en el que han muerto más de 230 palestinos en operativos militares o ataques de colonos israelíes.El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el general Herzi Halevi, advirtió que la ofensiva en Gaza, que desde fines de octubre incluye también una operación terrestre, no ha terminado."Empezaremos a atacar de nuevo Gaza en cuanto la tregua termine", prometió.El brazo armado de Hamas confirmó la muerte del mando de su brigada del norte de Gaza, Ahmed al-Ghandour, y de otros tres altos cargos, entre ellos Ayman Siyyam, presentado por Israel como el jefe de las unidades de disparo de cohetes desde Gaza.El acuerdo también incluye la entrada de ayuda humanitaria y de combustible a Gaza, asediada por Israel desde el 9 de octubre.Un total de 248 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron ayer a la Franja de Gaza, 61 de los cuales llevaban agua, alimentos y material médico al norte del territorio, informó la ONU.El Ejército israelí considera que el tercio norte de la Franja de Gaza, donde se encuentra Ciudad de Gaza, es una zona de combate que alberga el centro de infraestructuras de Hamas.Israel ordenó a la población de Gaza abandonar esa zona y le impide volver.Pese a la advertencia, miles de desplazados en Gaza aprovecharon la pausa en los combates para tratar de regresar a sus hogares en el norte."No tenemos armas. Somos civiles", afirmó Mahmud Masood entre los escombros de la localidad Jabaliya, en el norte del territorio, devastada por bombardeos israelíes."¿Por qué han destruido nuestras casas?", dijo.Según la ONU, la mitad de las viviendas de Gaza fueron dañadas o destruidas y más de 1 millón de los 1,7 millones de palestinos desplazados están albergados en sus instalaciones en Gaza.En Cisjordania, ocho palestinos murieron en las últimas 24 horas en varios incidentes con el Ejército israelí, según el Ministerio de Salud palestino.