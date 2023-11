Benegas Lynch ratificó el plan de reforma fiscal, estatal y desregulación del mercado laboral

Benegas Lynch aseguró el plan de reforma fiscal, estatal y desregular el mercado laboral. Foto: Archivo

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA)legislativas del Gobierno de Javier Milei.En declaraciones a Radio La Red, Benegas Lynch dijo que su trabajo en enfoca en la actualidad en la futura agenda parlamentaria y a la espera de "las sesiones extraordinarias que sugiera Javier (Milei) con las prioridades y batallas que él quiera dar y que necesite someter a consideración del Poder Legislativo”.Al marcar las prioridades,Agregó queagregó.Resaltó que el presidente electo “ha hecho una presentación formal del plan de Gobierno y ha proyectado la Argentina de acá a 35 años, con tres generaciones de reformas”.En esa línea, precisó que “las reformas de tercera generación, de acá a 20 años, como es el caso de los vouchers de educación, no son un tema para tratar ahora”, y que “en cambio, la prioridad en el tema educación es la desregulación burocrática y de contenidos, y es a través de sacarle la burocracia y la cosa verticalista desde un Ministerio de Educación., a los que describió como "la herramienta climax de feudalismo político para tener asistencialismo y a la gente totalmente dependiente del Estado, pero en la situación en la que estamos (los beneficiarios de planes sociales) son las víctimas, y el victimario es el Estado”.Benegas Lynch manifestó que -a su entender- no va a estar dentro de las primeras medidas que tomará el presidente electo Javier Milei tras asumir el 10 de diciembre próximo.“No creo que sea incluida dentro de esto, no se pueden dar todas las batallas, hoy las prioridades son bajar el tema de la obra pública, transferencias discrecionales a provincias, subsidios, empresas estatales y jubilaciones de privilegios”, subrayó el dirigente libertario.No obstante,