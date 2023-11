Francos afirmó que Milei "no tiene intención de profundizar la grieta"

Foto: Camila Godoy (archivo).

El dirigente de La Libertad Avanza (LLA) Guillermo Francos, quien es mencionado como posible ministro de Interior del gobierno de Javier Milei, afirmó que el futuro presidente “no tiene intención de profundizar la grieta” y aseguró que con su triunfo en el balotaje “generó un mensaje de libertad y esperanza” para los argentinos.“Milei no tiene intenciones de profundizar la grieta y con su triunfo generó un mensaje de libertad y esperanza para los argentinos. En las últimas elecciones, la gente se expresó por un cambio de modelo que nos sumió en la pobreza. El expresó sus ideas de forma muy clara”, señaló Francos esta noche por canal 13.El exdiputado nacional consideró que “no es una dificultad” el hecho que LLA no gobierne provincias ni municipios y se encuentre en minoría en las dos cámaras del Congreso de la Nación porque eso obligará al gobierno “a negociar”.“Que no tengamos gobiernos propios en provincias y estemos en minoría en el Congreso no es una dificultad porque nos obliga a negociar. En esa debilidad está nuestra fortaleza. Conversar con todos es el desafío que tenemos por delante”, remarcó Francos.El abogado aseguró además que aún no está confirmado el nombramiento de Luis Caputo como próximo ministro de Economía, aunque reconoció que hay confirmaciones “sobre la idea de un plan”.El exdiputado nacional ratificó que Milei viajará próximamente a los Estados Unidos para “cumplir diversas actividades, y consignó que el futuro gobierno tendrá entre “ocho y nueve ministerios”.Francos afirmó que ayer mantuvo una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien tuvo “una buena conversación” para intentar “conciliar las visiones distintas” que tienen las gestiones de Nación y Provincia de Buenos Aires.En cuanto al futuro, el dirigente consideró que en 2024 Argentina tendrá ingresos por los ingresos que tendrá por exportaciones de agro y minerales.“Hay que poner reglas claras en economía y dar seguridad jurídica. Tenemos que desregular para que haya beneficios para todos. Una reforma laborar el algo que tenemos que conversar con los actores involucrados”, apuntó.En relación a la coparticipación, Francos se pronunció en favor de encontrar “un mecanismo más justo y equilibrado” para compensar los recursos que generan las provincias.