Martín Palermo: “El presidente de Platense ya sabe de mi deseo de ser DT de Boca”

Foto: Osvaldo Fanton.

Una vez consumada la victoria 1-0 de Platense sobre Sarmiento de Junín , el técnico ‘calamar’,, resaltó que el presidente de la entidad de Vicente López “ya sabe de mi deseo de ser el DT de Boca”, situación que podría concretarse en caso de que el binomiogane las elecciones en el club xeneize el próximo fin de semana “El presidente de Platense (Sebastián Ordóñez). Estamos en una situación de expectativa, en la que esperaremos que se abra la posibilidad”, anunció el entrenador platense, de 50 años.“Si todo sale como quiero hay una chance concreta de ser el técnico de Boca” insistió Palermo, quien admitió no sentirse afectado porque su nombre ya haya sido elegido como posible candidato para ocupar el cargo de DT en la entidad de la Ribera.“No creo haber jugado políticamente, más allá de que le mandé un saludo a Andrés (Ibarra) y Mauricio (Macri) el día de la presentación de la fórmula”, sostuvo el también exDT de Arsenal y Godoy Cruz de Mendoza.. Si eso se da en Platense ya lo saben”, consideró.“Con esta gestión (que encabeza Jorge Amor Ameal en la entidad auriazul) pasaron otros técnicos identificados con el club (Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra) y a mí no se me dio”, replicó Palermo.Las elecciones de renovación de autoridades en Boca se llevarán a cabo el domingo 3 de diciembre en la Bombonera, con el enfrentamiento entre las duplas Juan Román Riquelme-Jorge Amor Ameal (por el oficialismo) y Andrés Ibarra-Mauricio Macri (por la oposición).