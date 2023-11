Una multitud salió en Jujuy a celebrar la diversidad y los derechos

Las consignas principales: "ni un ajuste más, ni un derecho menos", en "defensa de las conquistas históricas" y "por las que faltan" / Foto: Edgardo Valera.

Los colores de la diversidad sexual colmaron en la tarde de este sábado el paisaje del microcentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el marco de la XVI Marcha del Orgullo en la provincia, que se celebró con la consignaIntegrantes de la comunidad LGBTIQ+ encabezaron la convocatoria por el microcentro capitalino, junto a intervenciones artísticas y shows musicales, que se desarrollaron en el playón a dos cuadras de la plaza central de la ciudad."Hoy marchamos convocando a la defensa de cada uno de los derechos que conquistamos en todo este tiempo: Matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género; de técnicas de reproducción asistida; de educación sexual; de respuesta al VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis, entre otras políticas públicas", dijo a TélamEn sintonía con el documento, redactado entre las agrupaciones adherentes, Vilte se hizo eco de la importancia de otras normativas a preservar, como la de "protección y erradicación de la violencia contra las mujeres y de interrupción voluntaria del embarazo"."Apuntamos a defender cada uno de esos derechos en la calle, como así también organizarnos para los derechos que aún nos faltan conquistar", continuó, al demandar la necesidad de, entre otros.Respecto del, dijo que "seguramente hay muchas cuestiones para mejorar, pero no podemos decir que con la creación del Ministerio no ha habido avances en derechos, en políticas públicas que promuevan la igualdad y la diversidad en un marco de respeto".Durante la tarde huboa cargo de artistas y drags, además de presentaciones musicales con distintas bandas locales, como Norma de América, referente de la cumbia en Jujuy.El programa sumó un, conocida dentro de la comunidad LGBTIQ+ como, quien murió en agosto a los 55 años.