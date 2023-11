Boca cierra este domingo ante Godoy Cruz una Copa de la Liga para olvidar rápido

¿Nosotros? Regios, esperando el domingo 😎 pic.twitter.com/qGSl9Jx0Sn — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 24, 2023

, que no fue protagonista jamás en la Copa de la Liga, visitará este domingo a, líder de la Zona B y clasificado para los cuartos de final, en un partido de la fecha 14, la última, que los "Xeneizes" asumirán con la misión de ganar y mantener mínimas chances de estar en la Libertadores de 2024, aunque eso dependerá además de otros resultados.El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas de la capital cuyana, será arbitrado por Nicolás Ramírez, televisado por ESPN Premium; y habrá hinchas "neutrales", con unos 18.000 espectadores que alentarán a Boca, según la venta anticipada.Boca tiene apenas 15 puntos en la Zona B, sin chances de avanzar a la etapa de los que pelearán por el título y en la tabla acumulada de toda la temporada sumó 59 unidades que le permiten ser uno de los clasificados para la Sudamericana del año próximo, pero no para su real objetivo de cada año que es la Libertadores.El equipo dirigido ahora porasumirá el desafío en Mendoza luego de sufrir otra decepción durante la semana, ya que el miércoles último quedó eliminado de la Copa Argentina luego de consumar una caída ante Estudiantes de La Plata (3-2), en la semifinal jugada en Córdoba.Sin margen de error, ya que la Copa Argentina otorgará al campeón un cupo en la próxima Libertadores y eso podría favorecerlo, Boca buscará en Mendoza una victoria que lo deje aunque sea con chances remotas.En cuanto al equipo, la intención de Herrón es repetir la formación que perdió con Estudiantes, en un partido que le quedó incomodo por la prematura expulsión del lateral uruguayo Marcelo Saracchi cuando apenas se habían jugado 14 minutos de la primera etapa.No obstante, Herrón podría incluir a Cristian Medina por Ezequiel Bullaude y a Luca Langoni por Lucas Janson, en el que será el último partido del año para los "Xeneizes", sin competencia oficial hasta 2024.Para Boca, quedar afuera de la Libertadores causará un perjuicio muy grande en lo económico y también en el aspecto deportivo, en un hecho que no pasará desapercibido en las elecciones que efectuará el club para renovar sus autoridades el 3 de diciembre próximo en el mismísimo campo de juego de "La Bombonera".En ese sentido, Riquelme de un lado propone la continuidad, pero la oposición, encabezada por Ibarra pero con Mauricio Macri como hombre fuerte, quiere asumir la conducción del club con la promesa de recuperar el protagonismo a nivel internacional que se perdió en los últimos años.Su rival, Godoy Cruz, uno de los mejores equipos del segundo semestre del año, jugará con la premisa de asegurarse el primer puesto para en los mano a mano de cuartos de final enfrentarse con el ubicado cuarto de la Zona A y además disponer de ventaja deportiva.Además, en el caso de ganar, el equipo mendocino se asegurará un lugar en la Copa Libertadores del año próximo sin depender de otros resultados.Respecto de la formación, el DT Daniel Oldrá madura la posibilidad de incluir en la ofensiva al cordobés Tadeo Allende en lugar del uruguayo Salomón Rodríguez, mientras que en la defensa es un hecho el regreso de Thomas Galdames al lateral izquierdo (en reemplazo de Manuel Guillén) que se reincorporó luego de haber estado con el seleccionado de Chile en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.El historial entre ambos es de 23 partidos y favorece a Boca, que ganó 12 veces contra 4 de el "Tomba", mientras que empataron en 7 ocasiones.