La dolarización de la economía argentina "pasó a ser una propuesta vieja", dijo Strada

"El punto donde no coinciden (Macri y Milei) es la dolarización y esta semana esa propuesta pasó a ser una propuesta vieja", insistió la directora del Banco Nación (BNA).

La dolarización de la economía argentina, uno de los pilares de la campaña del presidente electo Javier Milei, "", afirmó este sábado la directora del Banco Nación (BNA) y diputada nacional electa por Unión por la Patria Julia Strada, al analizar el proyecto económico del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre."Las coincidencias entre el plan económico de Javier Milei y el de Mauricio Macri siempre han sido altas, a excepción de la dolarización de la economía", remarcó Strada a Radio Nacional, al hacerse eco de las reuniones entre el expresidente y el recientemente electo y dichos de esta semana del libertario sobre que el exfuncionario macrista Luis Caputo "está en condiciones" de ser ministro de Economía."Aparecen funcionarios que han tenido un desempeño en gestión durante el gobierno de Macri", señaló en alusión al exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el macrismo.Strada además calificó como "plan de derecha clásico" la propuesta del gobierno electo, el cual, según enumeró, supone "recorte fiscal y monetario, reformas estructurales, y privatizaciones de empresas, sobre lo cual Macri dice que se arrepiente de no haber hecho o que lo tendría que haber hecho más rápido"."No camina más por el momento, pero si no resuelven los problemas estructurales como quieren,", aclaró.La directora del BNA evaluó que "la dolarización requeriría una suba muy fuerte de la inflación, una conversión de pesos con dólares a un tipo de cambio más elevado y también deuda", tras lo cual aseveró: "Además, para lo que quieren hacer en la economía argentina, generaría un nivel de desestabilización económica importante, con la inflación que ya tenemos hoy".planteadas por La Libertad Avanza durante la campaña electoral, la legisladora electa advirtió que "es un gobierno que si quiere hacer reformas fuertes" con "proyectos fuertes" en el ámbito del Congreso."Dudo que sea de algunas empresas en particular, sino que creo que están inclinándose por una ley de reforma del Estado que quizás modifique algunas facultades delegadas del Poder Legislativo al Ejecutivo para luego tomar decisiones en relación a, por ejemplo, venta de acciones", avizoró Strada.Por otra parte, remarcó que "para vender y financiar la Convertibilidad".Al respecto, explicó: "en donde lo más relevante hoy es YPF y las acciones que tiene el fondo de garantía de sustentabilidad en su poder".Además, "el nivel de endeudamiento es mucho más elevado, importante, porque hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que hay que pagar", concluyó.