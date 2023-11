Economistas coinciden que las obras públicas "son centrales para la dinámica económica del país"

"Pensar la obra pública solamente como inversión privada es un problema porque hay obras que no haría nunca el sector privado porque no tiene ganancia económica necesariamente pero a nivel social sí" Martín Kalos

"El financiamiento de largo plazo para obras que duran mucho tiempo es clave, y casi siempre recae en el Estado o en bancos estatales, con lo cual es inevitable el apoyo estatal" Martín Burgos

Milei: "Van a tener que ser hechas por iniciativas privadas" En declaraciones a TN, Milei ratificó que "el Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo, en obra pública".



Al respecto, indicó que "van a tener que ser hechas por iniciativas privadas" y las obras públicas que ya están comenzadas serán licitadas nuevamente "para que las haga en sector privado".



En el caso de que no haya interesados "se paralizarán, pues significa que no tenían sentido económico", completó el mandatario electo.



Incertidumbre y preocupación en el sector constructor

"La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, una inversión, no un gasto. Más aún en un país como Argentina, que cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas" Unión Obrera de la Construcción

Foto: Victor Carreira.

"Muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores" Gustavo Weiss

El gobierno electo tendrá un área de Obras Públicas dentro del Ministerio de Infraestructura, el cual estará a cargo de Guillermo Ferraro / Foto: X (ex Twitter).

Las PPP y el modelo "a la chilena"

Gabriel Katopodis, ministro actual de Obras Públicas / Foto: Prensa.

Desde 2019, se hicieron tres obras por día

Las obras públicas "son centrales para la dinámica económica del país" porque "mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica", coincidieron economistas en relación a la propuesta del presidente electo Javier Milei de suspender las mismas y estimular la inversión privada.El economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),, sostuvo en diálogo con Télam que "las obras publicas son centrales para la dinámica económica del país, porque mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica"."Éstas", contempló Burgos.En este sentido, recalcó que "es muy probable que el privado no pueda hacer esas obras y en todo caso deberían planificarse en el marco de un plan integral para evitar superposiciones"., enfatizó.Por su parte, el economista y director de EPyCA Consultores,, afirmó que "pensar la obra pública solamente como inversión privada es un problema" porque"Puede ser un bien público cuyo beneficio no puede monopolizarse ni captarse plenamente y una vez que se lo das a alguien se lo estás dando a todo el mundo", argumentó.La incertidumbre y la preocupación en el sector constructor por el futuro de la obra pública en el país, tras el anuncio del gobierno electo de Javier Milei de buscar suspender la obra pública y estimular inversión privada, motivó esta semana variasy la advertencia sobre el riesgo que corren más de 200 mil trabajadores del sector. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) planteó un estado de "preocupación" y "alerta" a raíz de "las manifestaciones mediáticas realizadas por el presidente electo, Javier Milei, en materia de obras públicas que, de concretarse, pondrían en riesgo la continuidad laboral de 220 mil trabajadores constructores".En este sentido, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, afirmó esta semana que "ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei" "Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga", explicó Weiss a Radio 10.El gobierno electo tendrá un área de Obras Públicas dentro del Ministerio de Infraestructura (abarcará también Transporte, Energía, Minería y Telecomunicaciones), el cual estará a cargo de Guillermo Ferraro Para el titular de Camarco, si Milei concreta sus planes, habrá un "crack muy importante" en la economía al paralizar "3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales", y que empleanAdemás, advirtió que "muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores", y también se vería afectado el trabajo indirecto porqueEn tanto, la Uocra remarcó que "el actual gobierno tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes hasta diciembre de este año, lo que asegura la normal ejecución y continuidad de las obras en curso, por lo cual no existen argumentos válidos que justifiquen la implementación de despidos".El gremio sostuvo que "la construcción es un sector clave para el desarrollo del país, dinamizador de actividad económica y multiplicador de empleo genuino, ya que"."La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, una inversión, no un gasto. Más aún en un país como Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico en materia de infraestructura que contribuya al desarrollo de nuestra economía y cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas", concluyó la Uocra.Otros sindicatos que manifestaron su "preocupación" fueron el de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) y Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), los cuales a su vez declararon estado de alerta y asamblea permanente.Burgos dijo que "las obras en curso se tienen que terminar", al tiempo que consideró: "Todo cambio de esquema generay eso puede precipitar despidos anticipadamente, lo cual es una señal de que" de Milei.Por su parte, Kalos contempló que "hoy la obra pública es 2% del PBI, y reducir esoporque es un empleo federal, es decir se construye en todo el país, sea un puente, una plaza, arreglar una carretera, un camino, una calle".Según el Ministerio de Obras Públicas actual, "gracias al, el sector de la construcción alcanzó, en agosto de 2023,, con los que se logró el, superando la mayor marca previa correspondiente a mayo de 2023 (473.571)".El área de Obra Pública integrará a partir del próximo 10 de diciembre el futuro Ministerio de Infraestructura, confirmó esta semana, designado por el mandatario electo para estar al frente de esa cartera, que además abarcará las áreas de Transporte, Energía, Minería y Telecomunicaciones.Ferraro anticipó que"El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, con lo cual es un ministerio que tiene estas áreas pero básicamente va a dar la orientación y los lineamientos y la declaración de interés para nosotros y la Nación de aquellos proyectos que involucran estas áreas", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.En este sentido, el designado ministro remarcó: "Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión".Asimismo, evaluó que"Hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado y creemos que tiene que haber un gobierno creíble y voluntad asociativa con el sector privado de mostrar por donde pasan las orientaciones, las futuras inversiones y los negocios", completó Ferraro, ratificando así el modelo "a la chilena", derivando los trabajos de infraestructura a manos privadas.Sobre esto, Burgos puntualizó:"La propuesta (del gobierno electo) es muy similar a", completó.Consultado sobre qué significa, el economista de Flacso proyectó que "se harán las obras mas rentables, dejando las otras de lado, criterio que puede ser complicado para las provincias ya que la inversión podría concentrarse en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba".Asimismo, disintió con el "atraso" de obra pública manifestado por Ferraro, al afirmar que "se hicieron muchas obras en los últimos 20 años, más incluso que durante los años 90, desde autopistas nuevas hasta el gasoducto Presidente Néstor Kirchner".señaló Burgos.Según datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas actual, desde el inicio de la gestión, en 2019, se concluyeron 4.434 obras públicas en las 24 jurisdicciones del país , en las cuales, lo que significa en promedioDel total de obras finalizadas, 1.151 son de Conectividad e Infraestructura Vial; 1.762 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; y 1.521 de Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado."Estas intervenciones forman parte de la cartera vigente del Ministerio, que al iniciar la gestión contaba con 300 obras y el 70% de éstas estaban paralizadas", recalcó el área hoy a cargo deAsimismo, precisó que, así como