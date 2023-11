Pino: "El nuevo Gobierno genera mucha expectativa en el campo"

Pino pidió “terminar con los intervencionismos y dejar que los mercados fluyan". Foto: Eliana Obregón.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó este sábado que desde el sector agropecuario hay “mucha expectativa” con el nuevo Gobierno del presidente electo, Javier Milei, y adelantaron que van a pedir una audiencia desde la Mesa de Enlace.“Estamos muy conformes con la elección del domingo pasado. Hay muchísima expectativa y la gente, en general, está contenta con el resultado electoral. Nos genera mucha expectativa”, manifestó Pino en diálogo con Radio Continental.No obstante, instó a “controlar un poco la ansiedad”, a la espera que Milei “termine de armar su equipo de trabajo” y tome sus primeras medidas.“Seguramente los primeros momentos, los primeros tiempos, sean tiempos complicados, donde se tomarán decisiones que no van a ser del todo agradables para la sociedad, pero sí necesarias. Y quizás respecto de las decisiones que los productores esperamos con tanta ansiedad desde hace tanto tiempo como las retenciones y el tipo de cambio, habrá que entender que son medidas que se van a ir tomando paulatinamente”, sostuvo el ruralista.“Se va a encontrar -continuó- con un sector productivo que está con otro ánimo y no sólo por la política sino porque aparentemente en grandes zonas de la Argentina el tema de la seca se cortó. Se va a encontrar con un sector con muchísimas ganas de empujar, que está sembrando, que está cosechando”, afirmó Pino.En ese marco, pidió “terminar con los intervencionismos y dejar que los mercados fluyan" mientras el Gobierno “genera la confianza necesaria para que el campo cumpla con su deber”.Además, el titular de la Sociedad Rural indicó que lo conoce a Milei “desde hace dos años”.“Algo que muestra es que es realmente alguien que cuando encara, lo hace; y lo digo con conocimiento de causa, así que pondero mucho su claridad para hacer lo que quiere hacer, así como su tenacidad, su ´ir para adelante´. Tendrá que ser un piloto de tormentas”, añadió.Entre otros de los temas “a corregir” –señaló Pino- se encuentra “la inflación, los números de pobreza, y los números que dicen que hay un dólar oficial de $ 350 y el que fija los valores de las cosas muy cerquita de $ 1.000”.Por otra parte, afirmó que Fernando Vilella –director del Programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posible secretario de Agricultura- se trata de un “tipo reconocido por sus capacidades intelectuales, técnicas y como persona”.Por último, el titular de la SRA señaló que, desde la Mesa de Enlace, las organizaciones rurales le pedirán “un encuentro informal” antes de su asunción.“Evidentemente los días del presidente electo son muy intensos y no sé si tendrá lugar en la agenda, pero seguramente una vez que asuma Milei, le vamos a realizar un pedido de audiencia oficial para ir a saludarlo, a felicitarlo y a ponernos a disposición en los temas que tenemos que trabajar”, manifestó Pino.