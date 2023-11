Boca cambió la fecha de las elecciones y denunció una persecución al club y a sus hinchas

Foto: Ramiro Gómez.

El Club Atlético Boca Juniors informa que el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 22, cuya subrogancia ejerce el Dr. Ricardo Feliz Baldomar, y a pedido del Fiscal Dr. Diego Espada, ordenó dejar sin efecto a la designación del día sábado 2 de diciembre de 2023 como fecha… pic.twitter.com/gxNsvpOoyd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2023

El Club Atlético Boca Juniors confirmó este viernes el cambio de fecha de sus elecciones para el domingo 3 de diciembre y explicó que “el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 22, ordenó dejar sin efecto a la designación del día sábado 2 como fecha elegida para la renovación de autoridades"De este modo, la fecha original se alteró en 24 horas y así el binomio oficialista que integran Juan Román Riquelme (candidato a presidente)-Jorge Amor Ameal (vicepresidente) enfrentará a su par compuesto por Andrés Ibarra-Mauricio Macri.“El Club Atlético Boca Juniors informa que el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 22, cuya subrogancia ejerce el Dr. Ricardo Feliz Baldomar, y a pedido del Fiscal Dr. Diego Espada, ordenó dejar sin efecto a la designación del día sábado 2 de diciembre de 2023 como fecha elegida para la renovación de autoridades y fijó, en su reemplazo, la del día domingo 3 de diciembre 2023", señaló la entidad en un comunicado de prensa.Agregó que estará "a cargo de la fiscalía la obligación de disponer todo cuanto fuese necesario para cumplir con la orden judicial. Tal decisión fue tomada el día 23/11/23 a las 19:48 horas”, explicó el club.La medida se fundamentó en una petición cautelar que esgrimieron cinco asociados que profesan la religión judía, a partir de que las elecciones se iban a realizar en coincidencia con la celebración del Shabat.La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había solicitado formalmente que las elecciones no se realicen el primer sábado del mes entrante.Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo averiguar Télam, tres de esos asociados se habrían presentado con escribano ante Boca y afirmaron que "no estaban al tanto de que sus nombres" aparecerían en la denuncia.Boca resolvió acatar la decisión judicial "a pesar de las graves irregularidades cometidas en la causa. Esta decisión del Club, sin embargo, obliga a hacer saber a todos los socios, socias e hinchas, los graves antecedentes que rodean el caso:""A) Con fecha 06/11/23 la DAIA presentó al Club una nota solicitando la posibilidad del cambio de la fecha de las elecciones con motivo del Shabat"."B) Ante la importancia del pedido y con el fin de no violentar las normas generales ni los reglamentos del Club, se pidió autorización a la autoridad competente que es la Inspección General de Justicia"."C) La Inspección General de Justicia respondió que cualquier cambio que se hiciera sin la debida antelación prevista en el estatuto de la entidad consistiría una grave violación del mismo. Esto significaba que no había tiempo necesario para hacer el cambio mencionado sin violar el estatuto de Boca"."D) Por ello se le contestó a la DAIA el día 14/11/23 respecto a la imposibilidad de acceder al pedido de cambio, debido al dictamen recibido de la autoridad de control"."E) El día 17 de noviembre la Fiscalía N° 30 a cargo del Dr. Diego Espada recibió una denuncia telefónica de parte de cinco aparentes socios del club quienes denunciaban actos discriminatorios en su contra habida cuenta de la fijación del acto eleccionario fijado para el día sábado 2 de diciembre de 2023"."F) Con esa sola llamada el fiscal interviniente, sin comprobar la identidad de los denunciantes y sin exigirles ratificar la denuncia, procedió a dar curso a la misma"."G) Desde la fiscalía se convocó a los letrados del CABJ a una audiencia a celebrarse el día 23 de noviembre de 2023 a las 14:00 hs., donde Boca Juniors estuvo presente como correspondía pero extrañamente ninguno de los denunciantes se presentó"."H) El día de la audiencia 23/11, a las 11:46 horas, antes de la misma, el fiscal pidió al juzgado que se modifique la fecha del acto eleccionario, lo cual hizo que no se entendiera la razón para la que se citaba a Boca a la audiencia que era posterior"."I) El mismo día 23/11 el apoderado del CABJ presentó dos escritos, uno ante la fiscalía y otro ante el juzgado interviniente mediante los cuales se reclamó que se cite previamente a ratificar la denuncia a los denunciantes ya que se tenía conocimiento que tres de ellos negaban haber participado de la denuncia, y también que no habían autorizado a nadie a usar sus nombres con ninguna finalidad, lo cual aparentaba ser un uso fraudulento y doloso de los mismos (declaración ratificada mediante acta testimonial volcada ante un notario de esos tres socios donde expresan que habían sido utilizados sus nombres y datos sin su consentimiento)"."J) Es decir, el CABJ puso en conocimiento previamente al dictado de la medida tanto a la fiscalía como al juzgado de tales gravísimas irregularidades –que darán lugar a futuras denuncias penales contra los responsables- pero tanto la fiscalía como el Señor Juez la desoyeron, avanzando sin más en el dictado de la medida de cambio de fecha de las elecciones, la que dictó a última hora del día 23/11/23, como se dijo anteriormente.”Tras esclarecer la situación, Boca expresó “a todos los socios, socias e hinchas, que el club "se encuentra muy dolido" de confirmar que “la persecución de la que está siendo objeto desde hace un tiempo, todos los días, donde no hay límites legales ni éticos, sólo tiene un objetivo: dañar al club y a sus hinchas”.