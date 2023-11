25 M: Ayelén Mazzina ponderó las leyes y políticas públicas del Ministerio de Mujeres

Foto: Raúl Ferrari.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, dio en la tarde de este viernes un discurso de despedida como cierre de su gestión, en el que ponderó "las leyes y políticas públicas de avanzada" que se han logrado desde la creación de la cartera en 2019.Durante la presentación de "Territorios y Memoria", un proyecto audiovisual que narra 15 historias de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios, la funcionaria decidió dar unas palabras finales para agradecer a quienes acompañaron la gestión en el último año."Quiero agradecerles a todas las personas que han sido parte de este gran Ministerio. Desde trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias, creo que han sido cuatro años muy complejos", indicó.En ese sentido, también remarcó que "hemos dejado a la Argentina bien en alto, con leyes y políticas públicas de avanzada" y ponderó el vínculo que lograron formar con familiares víctimas de violencias de género que fueron "parte de esta historia y han sido parte de la construcción de cada uno de los logros de estos gobiernos que nos devolvieron muchísimo después de años tan difíciles que hemos vivido en Argentina"."Nos vamos a seguir encontrando desde los lugares de donde venimos. Venimos de la calle, de la militancia y del activismo. Tenemos muchos desafíos por delante", señaló y agregó que "los espacios de institucionalidad y también los cargos son transitorios".E instó a recordar por la memoria de aquellos que "lucharon con sangre y les permitieron también a la juventud y a este retorno de la democracia vivir de otra manera".Además, hizo referencia a las agresiones que está recibiendo personal y distintos funcionarios de la cartera tras las amenazas de bomba recibidas este viernes en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en distintos pisos del edificio de Paseo Colón 275."Estamos en un contexto complejo, desde amenazas de bombas hasta discursos y mensajes odiantes permanentemente, pero quiero decirles que no nos vamos a dejar caer. Vamos a estar siempre con la frente bien en alto", señaló."Creo que en Argentina hemos vivido con libertad y con dignidad. Hemos hecho muchísimo y también quiero pedir perdón por las cosas que no hicimos", apuntó.En el auditorio se encontraban presentes familiares de víctimas de distintas violencias de género a los que agradeció su presencia y por "enseñarnos a las juventudes que en la memoria de esas compañeras que hoy no están, tenemos que levantar nuestras banderas mucho más alto y seguir luchando para todo lo que viene"."Territorios y Memoria", un proyecto integrado por 40 piezas audiovisuales que narran 15 historias de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios a partir de relatos y recuerdos de familiares, fue presentado hoy en el Centro Cultural Borges, ante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.El proyecto "Territorios y Memoria: una construcción comunitaria a partir de la muerte violenta de mujeres y LGBTIQ+ por motivos de género" tiene el objetivo de priorizar y recuperar la palabra de la comunidad que nucleó a la persona en su vida.Además de la presentación de Mazzina, la proyección contó con la presencia la directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), Luz Laici; la secretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Kelly Naila, y representantes de ONU Mujeres.Antes de iniciar la jornada, la Sala Williams del Centro Cultural Borges fue evacuada por efectivos de la Policía de la Ciudad para una inspección preventiva por parte del Escuadrón Antibombas, tras las amenazas de bomba recibidas hoy en el MMGyD en distintos pisos del edificio de Paseo Colón 275."La Argentina tiene una historia de lucha, de mantener la memoria, de pedir y evitar la impunidad. Y creo que esas Madres y Abuelas son quienes nos demostraron que claramente parte de la memoria y parte de trabajar en la prevención y que la sociedad comprenda el fenómeno tan triste y complejo del que estamos hablando", expresó la secretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Naila.Además, remarcó que el abordaje que se busca hacer con este proyecto es el de la "prevención" y "recordar a las víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios desde los gustos, lo que hacían y desde los vínculos en la comunidad".A su turno, Laici afirmó que este proyecto es una oportunidad para los familiares y amigos de "ser protagonistas y contar su historia" porque "lo que decidimos en este proyecto que cruza Territorio y Memoria es que detrás de los expedientes judiciales hay historias de vida, y si nosotros no ponemos por delante esas historias de vida perdemos de vista los motivos por los cuales reclamamos constantemente".Luego de las palabras de las funcionarias se reprodujo una parte del material audiovisual, en el que se pudo apreciar el relato de algunos familiares y allegados que recordaron, con mucha emoción, anécdotas de la vida cotidiana con cada una de las víctimas que aún siguen presentes en cada uno de ellos.Mientras tanto, el auditorio mantenía total silencio y seguía atento cada segundo del adelanto de algunas de las 15 historias narradas, en donde la emoción se hizo presente con lágrimas en los ojos de varios de los espectadores.Al finalizar, estuvieron presentes en el escenario y tomaron la palabra Victoria Pincheira Roa, madre de Melody Barrera; Andrea Lescano, mamá de Micaela "La Negra" García; Graciela Segundo, madre de Pamela y Ramona Gorosito; Beatriz Regal, madre de Wanda Taddei; y Eva Domínguez, cuñada de Vanesa Celma, todas familiares de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios.Todas las presentes agradecieron el espacio y se mostraron muy emocionadas por ser parte del proyecto "Territorios y Memoria" y coincidieron en que "hoy estamos acá por ellas y somos su voz" y manifestaron que a futuro "estas voces que fueron calladas nunca más tengan que tener familiares, un amigo o representante tenga que hablar por esas personas".El proyecto narra las historias de Aracelli Fulles; Gisela López; Wanda Taddei; Gisela Cecilia Basaldúa; Julieta Mena; Iara Rueda; Ramona y Pamela Gorosito; Rocío Ocampo; Vanesa Celma; Paula Perassi; Micaela García; Melody Barrera; Daniela Velazco; Natalia del Carmen Tagua y Chiara Paez."Territorios y Memoria" forma parte de un proceso de memoria colectiva que busca el reconocimiento de los derechos de las víctimas, así como el restablecimiento de los lazos sociales en las comunidades afectadas.El Ministerio implementó políticas públicas destinadas a la reparación comunitaria en relación con las víctimas de violencia letal por motivos de género (femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio) como parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024.Para acceder a los relatos deberá acceder en el enlace: https://www.argentina.gob.ar/generos/territorios-y-memoria