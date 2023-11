Luciano Lamberti ganó el Premio Clarín Novela 2023 por una obra experimental situada en la dictadura

Luciano Lamberti escritor

Foto: Alejandro Amdam.

Lamberti le dedica el premio a las 30,000 torturados, asesinados, desaparecidos. 👏👏👏👏 “Para hechizar a un cazador”. La cultura resiste. https://t.co/Zq3rdIyC9t — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) November 24, 2023

Luciano Lamberti, ganador del Premio Clarín Novela 2023 por su obra "Para hechizar a un cazador", afirmó que la historia se enmarca en una obra de terror, de caracter "experimental", que transcurre en la última dictadura militar argentina."Por lo experimental de la novela y su complejidad no esperaba nada y por mi pesimismo fundamental tampoco; fue como una sorpresa y estuvo buenísimo", señaló Lamberti a Télam acerca del premio que tuvo como jurado de Honor a Ana María Shua, Carlos Gamerro y a Samanta Schweblin.y es licenciado en Letras. Ha publicado libros de cuentos y también novelas. Entre sus relatos breves, se encuentran "El asesino de chanchos", "El loro que podía adivinar el futuro", ambos incluidos en su último libro "Gente que habla dormida" y "La casa de los eucaliptus"; también publicó las novelas "La maestra rural", "La masacre de Kruguer" y "Los Abetos"; el libro de notas "Plan para una invasión zombie" y los poemas "San Francisco".El escritor fue premiado con dos millones de pesos y la publicación del libro por parte del sello Clarín-Alfaguara, en el mdel que participaron 400 obras, y cuya gala tuvo lugar este jueves en el Teatro Colón.El escritor recibió la noticia del premio "con muchos nervios" pero también "con mucha alegría"."Tanto es así que me perdí de la comida abundante y riquísima que repartían ahí, porque tenía el estómago completamente cerrado y la verdad fue muy sorprendente", manifestó a Télam.Lamberti reveló quey explicó que la obra tSegún el jurado, retrata "el mal que excede nuestras posibilidades de comprensión y aceptación".Consultado acerca de cómo dialoga la obra premiada con losLamberti dijo: "No estaban en boga estos discursos negacionistas cuando empecé a escribir la novela, y aunque estos discursos estuvieron siempre, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ciertos personajes mediáticos le abrieron la puerta para que se empiecen a naturalizar, cuando creímos que como sociedad habíamos llegado a un consenso, de pronto aparece esto que rompe con ese consenso"."Para mí fueron muy positivas las últimas semanas antes del balotaje, donde se demostró que una, la sola idea de incorporar esos discursos ya generó un rechazo muy grande y eso es lo positivo que puedo extraer", afirmó el autor de "Para Lamberti,, está en contacto con los sueños, con la parte más inconsciente de la sociedad y si uno realmente deja que fluya esa parte, yo creo que estaría pudiendo ver cosas que por ahí no se pueden ver de forma consciente, casi como si fuera una especie de escritura automática"."El fondo del abismo tiene que ver con el inconsciente colectivo, eso que está dando vueltas en el aire y que por ahí uno no capta más que en determinados trances", consideró.¿De qué manera el género del terror puede brindar herramientas para iluminar o intentar comprender aspectos de nuestra realidad? "Yo no tengo culpa de escribir terror, entonces no sé por qué debería estar trabajando determinadas cuestiones", respondió Lamberti.l. Creo que lo hace, pero de manera inconsciente y que está más cerca de mi experiencia personal, aunque en este caso no hay nada de mi experiencia personal más que cuestiones secretas que sólo yo sé", manifestó."Mi lugar es escribir y estar atento a lo que sale, que a veces incluso en términos ideológicos o morales está lejos de mis propios términos ideológicos o morales y yo lo respeto porque para mí lo verdadero es lo hermoso, lo que está bien hecho y lo que es conmovedor. En el reino del arte esas son las reglas, más que lo que yo creo que es como un pedacito de la realidad y nada más que eso", afirmó.