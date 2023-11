Denunciaron penalmente a una persona que amenazó a políticos y sindicalistas en redes

Marco Antonio Chediek / Foto: Linkedin

"A 40 años del retorno de la democracia es imperativo reflexionar sobre el impacto de los discursos de odio en la sociedad y la importancia de preservar los derechos constitucionales y fomentar el respeto", completó la Secretaría de Derechos Humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos denunció penalmente este viernes a Marco Chediek,amenazas de muerteasí como a todo aquel que tuviera "intención de manifestarse públicamente" ante medidas que tome el próximo gobierno."La Secretaría de DDHH denunció penalmente a Marco Chediek, el hombre que publicó un video amenazando de muerte a un grupo de dirigentes políticos y gremiales, así como a cualquier persona que tuviera intención de manifestarse públicamente", indicó este viernes la dependencia encabezada por Horacio Pietragalla Corti en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.Además, la Secretaría solicitó queespecto al delito de amenazas".También pidió que se ordenen las medidas de seguridad adecuadas para "garantizar la integridad física de las personas amenazadas y el respeto de sus derechos constitucionales".En el video que Chediek subió esta semana a la red social TikToka quien amenazó: ", la gente que te sigue tiene mucho más que perder, tiene familia. Ojo (Juan) Grabois"."En la 9 de julio te tenemos regalado, ni la Policía lo va a poder parar. A la gente que va a ir no la van a poder parar, la Policía no va a reprimir, va a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder, estás notificado", reiteró Chediek.En el video, de dos minutos de duración, el denunciado le desea "suerte" a Grabois y le aconseja que lleve "chalecos porque de este lado no hay balas de goma".Chedieky al referente de la Izquierda Socialista y sindicalista,y los hizo "responsables de lo que les pueda llegar a pasar a sus militantes".