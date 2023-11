Coalición Cívica afirmó que será "oposición responsable y constructiva"

Elisa Carrió confirmó el rompimiento de JxC.

La Mesa Nacional de laexpresó este viernes que ocupará el rol de, donde los diputados del partido acompañarán "lo que está bien para todos los argentinos" y pondrán, luego de una reunión de sus principales dirigentes."En laqueremos dar certezas y asegurar el funcionamiento eficaz de los mecanismos republicanos. Nos comprometemos a ocupar el rol de ser una oposición responsable, constructiva y proactiva en el Congreso Nacional", indicó el espacio opositor en un comunicado.En ese texto, laremarcó que los dirigentes del partido son "garantes de la institucionalidad y la república" y que acompañarán "lo que está bien para todos los argentinos y pondremos un límite cuando sea necesario"."Nuestro lugar para la conversación pública y agenda programática será el Congreso Nacional y de cara a la ciudadanía. Allí daremos todos los debates necesarios y sostendremos nuestras posiciones", afirma el documento, y agrega que defenderán "de forma irrestricta todos y cada uno de los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional".Si bien la fundadora del partido,, ya había anunciado que laretomaba "su plena autonomía" al asegurar que se había "roto" la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), en el comunicado de la Mesa Nacional no se hace referencia alguna en términos institucionales a esta postura."Hoy no hubo pronunciamiento sobre esto porque ya había sido dicho", indicaron fuentes partidarias a, al conocerse la victoria deen el balotaje contra el postulante de Unión por la Patria (UxP),, hizo circular un audio en el que expresó: "Habiéndose roto la alianza JxC por voluntad ajena al partido,retoman su plena autonomía y van a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico. No van a participar de ningún tipo de negociación. Su rol es reconstruir la república si ésta se ve amenazada”.En el comunicado, laabundó en que respaldarán "la dignidad humana expresada en el pluralismo, la libertad de expresión y de prensa, la justicia independiente y el federalismo", así como "a los jubilados, a las micro y pequeñas empresas, a la producción y al campo, a los emprendedores y economía del conocimiento"."A los estudiantes que merecen una educación con inclusión y calidad, a los trabajadores y a la formalización del trabajo, el desarrollo económico y el desarrollo sostenible y a todos los argentinos que necesitan recuperar la seguridad para vivir en paz", añade el texto.La reunión de la Mesa Nacional fue encabezada por el presidente del partido Maximiliano Ferraro y por la titular provincial Maricel Etchecoin y participaron los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Mónica Frade y Leonor Martínez Villada.También estuvieron la diputada provincial Romina Braga y el senador provincial Andrés De Leo; el legislador provincial electo por Córdoba Gregorio Hernández Maqueda; la presidenta de la CC de Santa Fe, Lucila Lehmann; el legislador porteño Hernán Reyes; y los dirigentes Fernanda Reyes y Agustín Bertuzzi.