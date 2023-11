Diputados convoca a emitir dictamen el próximo martes sobre el juicio político a la Corte

La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se producirá a doce días de la asunción del presidente electo Javier Milei.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para el próximo martes para emitir dictamen sobre los pedidos de enjuiciamiento contra los jueces de la Corte Suprema, a quienes se acusa de mal desempeño en sus funciones.La citación de la reunión se produjo un día antes de que concluya el plazo que tiene ese organismo parlamentario para poder firmar los respectivos dictámenes contra los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se producirá a doce días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio político a la Corte Suprema, según lo ratificado este jueves por el futuro ministro de Justicia, el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona.En declaraciones periodísticas, el designado ministro dijo que el proceso "no tiene andamiaje ni fáctico ni político. Es algo ilegítimo, que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno. Ha sido para dañarlos públicamente, infame, y tiene que terminar".De todos modos, los dictámenes no serán aprobados en el recinto de sesiones ya que el Frente de Todos no tiene los dos tercios necesarios para poder impulsar una acusación ante el Senado.Los cuatro integrantes del máximo tribunal están acusados de supuesto mal desempeño por las causales de los fallos del 2 por 1 a favor de un represor, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y la administración de la Obra Social.La comisión, que preside la diputada del FDT Carolina Gaillard, convocó a la reunión para el martes a las 13, para analizar los cuatro dictámenes, uno por cada juez, que impulsará el actual oficialismo, ya que el juicio político a los ministros de la Corte también es rechazado por Juntos por el Cambio.La última reunión concluyó en medio de una fuerte controversia entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, luego de que Gaillard levantara la reunión apenas comenzada, al considerar que no se debía realizar porque no se habían presentado Lorenzetti y Maqueda para realizar sus descargos, aunque sí lo habían hecho por escrito Rosatti y Rosenkrantz.Posteriormente, Juntos por el Cambio pidió el apartamiento del diputado oficialista Rodolfo Tailhade por estar mencionado en una causa por un expolicía acusado de espionaje pero la solicitud fue rechazada por Gaillard, quien señaló que "no corresponde ya que no está imputado en ninguna causa, ni figura su nombre en la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita".