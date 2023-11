Estiman que las exportaciones de trigo saltarán 108,7% y alcanzarán los US$ 2.240 millones

"Fuera de mercado" a causa de la sequía

Las exportaciones de trigo durante la campaña 2023/24 podrían crecer 108,76%, medidas en valores hasta los US$ 2.240 millones, al despacharse un total de 8,7 millones de toneladas hacia el exterior, proyectó este viernes la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).De esta manera, durante el presente ciclo productivo y comercial, se embarcarían 5,5 millones de toneladas más que en la campaña previa, equivalente a US$ 1.167 millones, indicó la entidad bursátil.Según estimaciones de la Bolsa rosarina, la actual cosecha de trigo, que se encuentra en pleno proceso, alcanzaría las 13,5 millones de toneladas, sólo dos millones de toneladas por encima del ciclo 2021/22, fuertemente afectado por la inédita sequía.De hecho, "la campaña de trigo 2023/24 ya comenzó con complicaciones desde las gateras. Luego de la histórica sequía del verano pasado, el otoño dejó lluvias muy por debajo de lo normal, afectando seriamente la humedad disponible para avanzar con las siembras con normalidad"."Es por ello que las coberturas en la nueva campaña cayeron 7% interanual y se terminaron sembrando 5,4 millones de hectáreas a nivel nacional, 400.000 hectáreas menos que el año anterior y muy lejos del récord de 20 años de la 2021/22 de 6,9 millones", añadió.La poco abundante cosecha, el remanente que quedó sin exportar de la campaña 2022/23 de 3,3 millones de tonelada posibilitó que los stocks finales de dicha campaña alcancen las 4,3 millones de toneladas, engrosando el saldo exportable para la actual ciclo."El tema fue que Argentina, con los problemas productivos que tuvo por la sequía, se encontró fuera de mercado durante prácticamente todo el ciclo con precios muy por encima de los de sus principales competidores", explicó la entidad.Respecto al ingreso de divisas y teniendo en cuenta "la escasez de reservas que hoy presenta el Banco Central (BCRA), mucho se ha hablado del 'puente' que puede tender la fina (el trigo en particular) hasta que comiencen a ingresar los dólares de la nueva cosecha gruesa en abril-mayo del próximo año".En este sentido, la entidad proyectó que de diciembre a abril los valores exportados se ubicaría entre los US$ 300 y US$ 400 millones por mes, alcanzando un acumulado de US$ 1.400 millones en los primeros 4 meses de campaña, valor que si bien "se encuentran lejos de los valores exportados en algunas campañas anteriores, como la 2021/22, se encuentran en línea con el promedio de la última década".También hay que tener en cuenta que buena parte del trigo ya se encuentra vendido al exterior, ya que como consecuencia de la magra cosecha anterior, Argentina se vio obligado a posponer los embarques ante la falta de mercadería, lo que en el lenguaje de los operadores se conoce como “rolleo” de Declaraciones Juradas de ventas al Exterior (DJVE)."Esto no implica que ya se hayan cobrado esas exportaciones, o que ya hayan ingresado las divisas al país, pero sí que buena parte del trigo 2023/24 ya se ha comprometido y además ha pagado derechos de exportación", explicó la BCR.Para graficar esta situación, cabe mencionar que las ventas totales suman 8,9 millones de toneladas, mientras que las exportaciones efectivas de la campaña se estiman en 3,2 millones toneladas.De esta manera, hay un total de 5,7 millones de toneladas que fueron declaradas para vender al exterior durante el ciclo que finaliza, pero serán exportadas en la nueva campaña.Por eso, aún no se registran DJVE de trigo 2023/24 a la fecha, pero por el rolleo de la campaña anterior, de las 8,7 millones de toneladas proyectadas a exportar en la 2023/24, sólo restan vender 3 millones.Una consecuencia directa de esto es que el aporte en materia de retenciones por parte del trigo, bajo el supuesto que las condiciones actuales se mantienen durante el próximo ciclo, resultará inferior al aporte de años previos, ya que sólo se cobraran derechos de exportación sobre esas 3 millones de toneladas que restan venderse al exterior.A la fecha, en base a los precios FOB vigentes, el aporte por retenciones de ese remanente por vender al exterior sumaría US$ 94 millones.