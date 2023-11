San Luis: liberaron a dos ejemplares de cóndor andino con seguimiento satelital

Foto: Nicolás Varvara

Foto: Nicolás Varvara

"El cóndor Andino es un ave que está en extinción en primer lugar por la destrucción de su hábitat, y porque los lugareños los matan por la falsa creencia que el animal se come las vacas recién nacidas". Lara Denapole

Foto: Nicolás Varvara

Foto: Nicolás Varvara

Foto: Nicolás Varvara

La Dirección de Fauna del Gobierno de la provincia de San Luis liberó en La Cresta, a 6 kilómetros del filo de la Costa de Comechingones en la Villa de Merlo, dos ejemplares de cóndor andino con transmisores satelitales que permitirán su seguimiento en tiempo real.La directora de Fauna, Lara Denapole, dijo a Télam que esta liberacióny permite, además, crear conciencia ambiental para evitar "que los maten".Las aves regresarán a su ambiente natural con la particularidad de portar por primera vez transmisores satelitales, una acción clave en la política de conservación de la especie ya que el dispositivo "nos permite tener información cada 10 minutos sobre dónde están, cuantos kilómetros recorren, si están durmiendo, si se están alimentando, lo que nos sirve para desarrollar los planes de acción para la conservación de la especie", explicó."Se trata de mochilitas muy pequeñas que van ubicadas en la espalda y emiten señales a los satélites en los lugares donde hay señal telefónica, van enganchadas en las alas del ejemplar sin que lo perjudique en su vuelo, hasta que luego de un par de años la batería se agota y cae" detalló.Uno de los ejemplares liberados es un macho adulto que entró al Centro de Conservación Vida Silvestre, en enero del 2023 con una fractura en el ala derecha y perdigones"Luego de seis meses de monitoreo el ave pudo extender sus alas y pasar al recinto de la voladora, la última etapa que le permitió retomar la práctica de vuelo".El otro ejemplar es una hembra joven que llegó al centro de conservación en agosto de este año con un cuadro de anemia, luego de ser encontrada en el paraje Cuatro Esquinas "una zona no común para estos ejemplares por lo que probablemente en busca de alimento se chocó con algo que le impidió volar, comer y eso la debilitó" afirmo Denapole., explicó.Los procesos de recuperación se hicieron junto a la "Fundacion Cullunche de Mendoza, Eco Parque de Buenos Aires y con la fundación Bio Andina que tiene que ver con el proyecto de conservación Cóndor Andino, con quienes llevamos adelante la preservación y liberación de los animales"."El cóndor Andino es un ave que está en extinción en primer lugar por la destrucción de su hábitat, y porque los lugareños los matan por la falsa creencia que el animal se come las vacas recién nacidas", explico la profesional."Otra cosa que está perjudicando mucho a las poblaciones es el uso de venenos y agrotóxicos para liberarse de los zorros que se comen las gallinas o a los pumas que atacan el ganado doméstico y resulta que ese veneno en el cuerpo de los animales queda tirado en el campo, como los cóndores son limpiadores de ecosistema -porque lo que hacen es consumir los animales muertos y carne podrida- cuando consumen estas presas se terminan contaminando y muriendo el cóndor también", detalló."Por eso nuestra tarea es en primer lugar el rescate de todos los ejemplares, su rehabilitación y liberación, además de hacer educación ambiental con estas liberaciones donde le enseñamos a las personas porque no hay que contaminarlos ni matarlos".