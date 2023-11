Hijos de víctimas de femicidas hablan del rol de los varones para frenar la violencia

Juan Manuel Taddei / Foto: Camila Godoy.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La historia de Juan Manuel

Juan Manuel Taddei junto a sus abuelos, Beatriz Regal y Jorge Taddei / Foto: Camila Godoy.

“Mi abuela está proyectando un taller para hijos de femicidios y transfemicidios. Es un taller que cura en base al arte. Sentí que era algo copado. Mi abuela me enseñó que el arte es expresar, expresar cómo uno se siente” Juan Manuel Elechosa Taddei

La historia de Gabriel Ávalos

“Cuando mataron a mi mamá no tenía la dimensión de todo lo que venía después. No tuve tiempo de hacer el duelo, no podía sentarme a llorar. Toda la labor que hacía mi mamá la ocupe yo, tanto en lo económico como en lo emocional” Gabriel Ávalos

Wanda Taddei / Foto: archivo familiar.

“Si hay maltrato, hay que interferir. De esa forma podés ayudar un montón. La gente no tiende a involucrarse porque no lo sufre en carne propia, porque no le sucede. Muchos casos de femicidios se pudieron haber evitado” Gabriel Ávalos

Campaña "No sos mas hombre por...." de Atravesados por el Femicidio.Campaña "No sos mas hombre por...." de Atravesados por el Femicidio. pic.twitter.com/fVI0xnqJSM — Atravesados por el femicidio (@atravesadosx) November 24, 2023

"Este 25 nos encontrará nuevamente en la calle, visibilizando este flagelo que nos atraviesa a todos, que es la violencia de género, la violencia machista a su extremo que es el femicidio" Marcela Morera

Hijos de víctimas de femicidas coincidieron en que estos crímenes “se deben a la cultura machista”, instaron a que la sociedad tome conciencia y denuncie a los violentos, en el marco del 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este sábado.(19) y(31) son dos jóvenes cuyas historias tienen un punto en común:"No es algo que le pasa a la mayoría”, coinciden en una charla con Télam.Juan Manuel es hijo de, quien falleció el 21 de febrero de 2010 luego de permanecer 11 días internada en grave estado, luego de serPor el homicidio -ya que en ese año aún no existía la calificación de femicidio- fue condenado Vásquez,, a quien primero el tribunal le otorgó una pena de 18 años y luego la Cámara de Apelaciones le subió la calificación a prisión perpetua.Mientras que Gabriel es el hijo de(44), asesinada en el barrio Santa Catalina de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, el 27 de diciembre de 2017,, y destacó que “de la manera en que pasó y con la repercusión que tuvo, afectan un montón de cosas”.“Cuando uno pierde la mamá tan chico está en busca de una sensación materna. La ansiedad del día a día, de pensar las cosas, de querer ayudar al más indefenso”, sostuvo, y explicó que de chico “era reprimido”, que cuando le hablaban de su mamá “lloraba” y que cuando le preguntaban en el primario por ella “decía que estaba en casa”.El joven reconoció que en 2020 comenzó a escuchar la banda “Callejeros”, algo que consideraba “tabú”, y que por las noches lloraba desconsolado entre tema y tema, algo que “se permitió”, y que a partir de ese momento comenzó a “hacerse cargo” de su propia historia., relató.Con el apoyo de sus abuelos, el joven se volcó al arte y comenzó a escribir letras de canciones con ritmos de freestyle y grabarlas porque “es una manera de expresar lo que siento".“Mi abuela está proyectando un. Es un taller que cura en base al arte. Sentí que era algo copado. Mi abuela me enseñó que el arte es expresar, expresar cómo uno se siente”, resaltó.Y agregó: “Hice una letra en referencia a mi mamá. Varias veces la menciono, está a flor de piel.. Mi manera de vivir es por ella”.La historia de Gabriel Ávalos tiene matices diferentes a la de Juan Manuel ya quey es, por lo que tuvo que hacerse cargo “económica y emocionalmente” de su familia.“Cuando mataron a mi mamá no tenía la dimensión de todo lo que venía después. No tuve tiempo de hacer el duelo, no podía sentarme a llorar. Toda la labor que hacía mi mamá la ocupe yo, tanto en lo económico como en lo emocional”, recordó, un proceso que lo llevó a “casi quedarse ciego” por el estrés.Siete años después del femicidio de su madre “y a pesar del dolor” pudo seguir adelante con su vida junto a sus hermanos, aunque reconoció que aún tiene heridas que no terminaron de sanar.“Yo no puedo ir al cementerio porque me destruye. Cada vez que me acerco, me acuerdo de todo lo que me fue pasando.Son sensaciones que te transportan y te conectan a momentos”, compartió.En referencia a los casos de violencia de género cotidianos y a la gran cantidad de femicidios en el país, Ávalos señaló la importancia de realizar la denuncia y pidiópara quienes cometan este tipo de delitos.“Si hay maltrato, hay que denunciar, meterse, interferir. De esa forma podés ayudar un montón. La gente no tiende a involucrarse porque no lo sufre en carne propia, porque no le sucede. Muchos casos de femicidios se pudieron haber evitado”, resaltó.Mientras tanto, Juan Manuel aportó que “se debe a la cultura machista”, y quepara frenar la violencia.En ese sentido, indicó que para ayudar a una víctima de violencia de género “hay que informarla, ayudarle y concientizar sobre los primeros rasgos violentos, como que un chico te pellizque o te diga algo que luego va creciendo en agresividad”, indicó, al tiempo que afirmó:Por otra parte, Gabriel destacó el acompañamiento y la contención que recibió luego del femicidio de Inmaculada de parte de la organización, que cumplió un rol crucial.Una de las fundadoras de la organización,, indicó a Télam que una de sus principales metas es “acompañar y ayudar a las familias a pedir justicia”., explicó Morera a esta agencia, quien sufrió la muerte de su hija(22) que estaba embarazada cuando en 2015 la matóCon motivo del 25N, durante las últimas semanas desde Atravesados por el Femicidio se impulsó la campaña de concientización, en la que varones interpelan a otros sobre la violencia de género en breves videos difundidos por las redes sociales.“No somos mujeres luchando contra la violencia o contra hombres, sino que tiene que ver con una lucha cotidiana de toda la sociedad, sin importar el género.Mostrando y poniendo en evidencia que lo que está haciendo está mal y el papel del hombre es importante”, explicó al respecto la referente sobre la campaña, en la que participaron personalidades como el conductor radial Lalo Mir, funcionarios judiciales y familiares de víctimas .Por último, Morera adelantó que durante elparticipará junto a la organización de “una marcha pacífica y sin banderas políticas” frente al Congreso de la Nación, donde llevarán macetas con cruces y fotos de víctimas de femicidios.“Este 25 nos encontrará nuevamente en la calle, visibilizando este flagelo que nos atraviesa a todos, que es la violencia de género, la violencia machista a su extremo que es el femicidio. La idea es visibilizar a qué extremo llega la violencia del hombre hacia la mujer, lo que debiéramos evitar, lo que debiéramos hacer cómo sociedad y Estado incluido, con lo que tiene que ver con la educación y la prevención para poder ayudar a erradicarla”, cerró.