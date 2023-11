Homenaje en Bariloche a Elisa Bachofen, la primera ingeniera civil de la región

Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

Un mural en homenaje a, la primera mujer en licenciarse en ingeniería civil en América Latina, fue inaugurado este viernes en el edificio de Vialidad Nacional (VN) de Bariloche con el objetivo de "representar la diversidad" y visibilizar, en el marco de las actividades por elAdemás de la imagen de Bachofen (quien vivió entre 1891 y 1976, y tuvo a su cargo el Departamento de Puentes y Caminos en la Dirección de Vialidad Nacional), el extenso mural diseñado por la artista plásticarepresenta también su trabajo a lo largo de esta zona del país, con un paisaje en el que las rutas argentinas se mezclan con la fauna de la Patagonia., afirmó durante el breve acto de inauguración, responsable de Prensa y Relaciones públicas Delegación Bariloche de VN, y sostuvo que se estáen un mural con la idea de que "inspire conversaciones, que inspire momentos de encuentro".Bachofendijo Eugenia Castro, la autora del mural, respecto de Bachofen, y destacó en diálogo con Télam que además de su trabajo en VN la ingeniera civil "promovía muchísimo el conocimiento de las áreas técnicas de las mujeres. No solamente planchar, no solamente cocinar, sino que tengan conocimientos de electricidad, que tengan conocimientos de plomería. Era súper innovadora en su momento"., sostuvo respecto de Bachofen, quien no solo fue la primera ingeniera civil en la Argentina y la región, sino que fue unay una de las socias fundadoras de la Unión Feminista Nacional, en 1918.Según Castro, descubrir que incluso "antes de que hubiese voto femenino, en una institución súper masculinizada como Vialidad" hubo una mujer "que formó parte de la construcción de la institución" fue lo que dio nacimiento a la idea de representarla a lo largo del país.De hecho, el inaugurado este viernes es el décimo mural que Castro (ella misma trabajadora de la Unidad de Gestión de Políticas de Género de VN) pinta en el país para homenajear a Bachofen; en cada uno de esas obras de arte la imagen es la misma, la del retrato de la ingeniera, pero acompañada de la fauna y flora de cada lugar., relató.El trabajo de planificación comenzó hace tiempo, relató Castro, pero la pintura del mural se inició el último martes: "Tuvimos la colaboración de todos los compañeros que están acá en la delegación. Pintaron todos, así que creo que justamente eso también promueve la camaradería, el espacio de intercambio, el compañerismo, el contar las experiencias de cada uno. Yo desde tan norte, ellos tan del sur. Entonces, como que eso era lo más enriquecedor que tienen estas experiencias".