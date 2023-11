Larroque, sobre el gabinete de Milei: el libertario "le terminó lavando la cara a Macri"

Foto: Eva Cabrera

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, opinó que el presidente electo Javier Milei "le terminó lavando la cara a Mauricio Macri", con las posibles designaciones de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad y de Luis Caputo, en Economía, tal como trascendió.



"Es difícil opinar porque ayer era una cosa y hoy otra. Por ahí vuelve a cambiar pero, si lo que finalmente ocurre es eso y teniendo en cuenta los resultados de las elecciones y cómo se llegó al oferta electoral donde Macri no pudo ser candidato, si esto se consolida, en última instancia Milei le terminó lavando la cara a Macri, pero todo es muy hipotético", dijo Larroque.



En declaraciones a la radio online FutuRöck, el ministro bonaerense advirtió que "se avecina un contexto muy complejo", pero pidió "esperar al 10 de diciembre para saber con claridad de todo lo que están diciendo, cuáles serán efectivas y reales", aunque consideró que "no se avizora ninguna positiva y lo que habrá que graduar es qué profundidad tendrán".



El futuro Presidente designó a políticos cercanos a Mauricio Macri.





Lo que dejó el balotaje

Además, Larroque hizo un análisis sobre lo que dejó el balotaje en el que Milei se impuso a Sergio Massa por 55 puntos y remarcó que "no hay para reprocharle" al candidato de Unión por la Patria, ya que fue "una campaña heroica y una epopeya"."No creo que haya que redefinir la doctrina pero sí hay un cuestionamiento a cosas que hay que revisar y mejorar porque, evidentemente, hay una distancia con un sector muy grande a sociedad", dijo el funcionario bonaerense.En ese sentido, reflexionó:En ese marco, señaló que "responsabilidades tenemos todos" y, en relación a los últimos cuatro años de gestión, dijo que "evidentemente no funcionamos como coalición" y señaló que "esa contradicción se terminó dando a cielo abierto y esas dificultades se reflejaron en la política".No obstante, pidió "poner el acento en cómo vamos a reconstruir el peronismo para poder darle salida a esta situación", indicó que "no es momento de cargar las tintas sobre esas cuestiones", y expresó la necesidad "de mirar hacia adelante y hacer una profunda reflexión entre todos, para ver como volvemos a poner al peronismo a nivel nacional que merece y necesita nuestra gente"."No puede haber mezquindad ni centralismo, siempre tiene que estar por encima de todo la patria y el movimiento y creo que lo que ha afectado en el pasado reciente en nuestra fuerza política es no haber tenido claro ese ordenamiento, que es sagrado", comentó.Al ser consultado sobre el rol del reelecto gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Larroque dijo que, "en un panorama complejo, es importante destacar lo que fue un triunfo contundente en la provincia y que nos genera una responsabilidad mayor por lo que va a significar defender a bonaerenses en este período".