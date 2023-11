Endiablado e histórico: Echeverri "la rompió" con un triplete a Brasil

ECHEVERRI: "NO ES COSA DE TODOS LOS DÍAS GANARLE 3-0 A BRASIL" 🗣️🇦🇷



El Diablito expresó su felicidad luego del hat-trick y el pase a las semis del Mundial Sub-17. pic.twitter.com/Cy3bGgvpus — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2023

Desde Chaco hasta la gloria en Indonesia

El mediapuntase convirtió este viernes en el, al anotarse con un "hat trick" en la goleada (3-0) por los cuartos de final del Mundial Sub 17 en Indonesia., ex futbolista de Independiente y Boca Juniors, quien festejó un triplete en un superclásico sudamericano disputado en el estadio de Sportivo Barracas por el"¡Sexo!", contestó el "Diablito" al canal TyC Sports, al ser consultado sobre la sensación de ganarle a Brasil, a propósito de la comparación realizada por Alexis Mac Allister ("porno") luego del triunfo del martes pasado en el Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas.El 10 del seleccionado sub 17 descolló con tres tantos de alta clase, que anotó a los 28, 57 y 61 minutos para sellar una brillante clasificación a las semifinales del Mundial."Feliz por la victoria y por cómo jugó el equipo. Estamos muy contentos, ahora hay que disfrutar este momento muy lindo y luego pensar en Alemania (siguiente rival). Estamos confiados por el equipo que tenemos. Nos dieron el primer golpe (la derrota con Senegal en el debut) pero nos levantamos y hoy logramos un gran triunfo", declaró la figura argentina.Su tercer tanto a Brasil en Indonesia fue un homenaje a Lionel Messi por el parecido con uno que conquistó en el "hat trick" de un partido amistoso (4-3) disputado en Nueva Jersey el 9 de junio de 2012 en la era de Alejandro Sabella.Echeverri,, se vinculó con el fútbol en el club Deportivo Luján, donde fue descubierto por captadores de. En 1017 se instaló junto a su familia en Buenos Aires y comenzó su carrera en las infantiles del "Millonario", donde también continuó con sus estudios.Su primera aparición pública se produjo ese mismo año por los cuatro goles que le anotó a Juventus en un torneo de fútbol infantil en Venecia, Italia. En esa competencia marcó nueve tantos en seis partidos.En marzo de 2022, bajo dirección técnica de Pablo Aimar,. En el primer semestre de este año destacó en el Sudamericano de la categoría (cinco goles en ocho partidos) y eso le facilitó el ascenso al plantel profesional de River por orden de Martín Demichelis.Antes de esa competencia, el club le había firmado su primer contrato con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.Con paciencia se hizo un lugar entre todas las figuras del plantel de River y, el 23 de junio pasado, por la Liga Profesional que ganó su equipo.En esa campaña sumó cuatro presencias (72 minutos), siempre desde el banco, algo que muy probablemente cambie el año próximo por la madurez y la jerarquía demostrada en la Copa Mundial Sub 17, en la que ya suma cinco tantos en igual cantidad de encuentros.El "Diablito", junto a su compañero Agustín Ruberto, es uno de los máximos anotadores de la competencia FIFA en Indonesia.