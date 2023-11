Omar Plaini: "Esto es Milei al Gobierno, Macri al poder"

Plaini: "No estamos dispuestos a ceder ni a dar un paso atrás frente a esto que se avecina". Foto Eva Cabrera.

El secretario general de Canillitas, secretario general adjunto del PJ Bonaerense y de Políticas Económicas y Sociales de CGT,, y dijo que desde la central obrera no están "dispuestos a ceder ni a dar un paso atrás" en materia de derechos adquiridos.y frente a quienes quieren romper con todo y frente a quienes quieren romper con el Estado", señaló Plaini en declaraciones a FM La Patriada, en las que agregó que hay quePara el sindicalista,y consideró que "a 15.000 kilómetros hay un hombre que esta direccionamiento para dónde va todo, quien ganó parece Groucho Marx, quien dijo 'Tengo mis principios si no le gusta tengo otros´, ponen un funcionario, a los 10 minutos lo sacan y ponen otro que responde a Mauricio Macri",Asimismo recordó que Macri "fue quien fundó el PRO, el que los hizo Gobierno en la ciudad, Gobierno nacional y después su propia fuerza lo ninguneaban, lo sentaban en la última fila, y de a una come la gallina y se los fue comiendo de a uno"."Se veía venir que esto podía pasar, no nos olvidemos que a nosotros el FMI cuando nos hace el préstamo es por dos razones, la económica y otra política que era instalar un Gobierno de derecha en la región, esa fue la razón del préstamo, esas relaciones están, no nos olvidemos", completó.En tanto, dijo que durante el Gobierno de Javier Milei "el movimiento sindical será un vector de reconstrucción pero necesitamos un liderazgo""Hay que encontrar ese liderazgo, somos un país presidencialista, necesitas liderazgo y conducción, todas las organizaciones sindicales tienen un secretario y todas funcionan a la perfección, en la CGT hay tres y la venimos llevando", dijo.Al repasar la reunión que mantuvo este jueves la CGT y el panorama político que dejaron las elecciones, el dirigente dijo que "fue un encuentro muy bueno en el que reflexionamos de lo que está pasando en el país, y el proceso electoral presumimos que viene por lo que escuchamos y por lo que el presidente electo ha manifestado, estamos convencidos de que hay que que comulgar nuevamente desde el movimiento sindical en esta derrota que tuvo el campo popular"."Ojalá que desde la política se entienda el rol que se cumple en el movimiento popular y que podamos también nosotros, con la autocrítica que debemos hacer, estar en la mesa de las decisiones y no ser acompañante como nos ha tocado durante largo tiempo", aseveró.Plaini enfatizó en que "nos ganó un hombre sin pasado y eso desde nuestra concepción es tremendo"."El análisis es muy profundo y hay que hacerlo puertas adentro, uno de los errores que tuvo nuestro gobierno es mostrar nuestras diferencias a la sociedad y a la luz del día, son muchas cosas que nos sucedieron y hay que volver a discutir, así reconstruyen los movimientos,", agregó.Señaló que si el gobierno electo "va en la dirección que está manifestando, en su campaña y aún hoy, evidentemente habrá conflictividad, porque las medidas son nocivas, está claro que nosotros, no daremos ni un paso atrás"."Pueden estar seguros que la CGT tendrá esa actitud y la vamos a tener unidos como estamos, aún con las diferencias o matices que tiene adentro, el mejor aporte que tendrá el campo nacional y popular va a darse desde esa centralidad que tiene la CGT porque somos organizaciones de carácter permanente", concluyó.