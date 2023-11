La bienaventuranza de la ignorancia y el tío de Morón

Foto: Archivo.

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos;

la edad de la sabiduría, y también de la locura;

la época de las creencias y de la incredulidad;

la era de la luz y de las tinieblas;

la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.

Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada;

caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto.

En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual,

que nuestras más notables autoridades insisten en que,

tanto en lo que se refiere al bien como al mal,

Charles Dickens, “Historia de dos ciudades”



En las maravillosas “Aventuras de Mr. Pickwick”, Charles Dickens descubre con implacable luz la Inglaterra victoriana. Durante los largos 63 años del reinado de la “dama de negro”, Gran Bretaña conquistó a sangre y fuego enormes territorios en Asia y en África, impuso su férreo dominio sobre los mares y sobre aquellos países que, no siendo parte del imperio, siguieron a pie juntillas sus dictados, como la Argentina.Dickens, quien además describió la miseria y la desesperación de las “clases bajas” inglesas, lo usó al “ingenuo” Pickwick para abrir con su estilete la alegre ignorancia de las clases medias, orondas por los buenos pasares que les aseguraba la explotación colonial de la corona.En uno de esos deliciosos episodios, Pickwick se encuentra con el editor de un diario de provincias, aspirante a algún cargo público quien, con inalterable soberbia, le informa a su interlocutor que es el autor de un profundo estudio sobre… metafísica china. Y le agrega, muy suelto de cuerpo, que tomó fuentes y reunió citas de dos entradas de la “Enciclopedia Británica”: “Metafísica” y “China”…Fui apasionado lector de Dickens allá lejos… Me cautivó su furibundo, sombrío e irreverente enfrentamiento con esa insolente sociedad británica, mediatizada, pedante, ostentosa de una ignorancia apabullante y despreciadora de la terrible situación en la que vivían “abajo”.Escucho a algunos conspicuos asesores de la actualidad oficiando deNo tienen demasiada diferencia de los personajes de Dickens. Por desgracia.No sólo por su altanero desprecio hacia los “pobres”, sino también por el insondable grado de ignorancia que los hace símiles del estudioso pickwickiano de “metafísica china”. Con el debido respeto que merece el señor, presentado como un prestigioso especialista en materia de hábitat por algunos prestigiosos medios de información, leo sus previsiones para solucionar el crónico problema de vivienda en la Argentina y me invade un fuerte recuerdo de Pickwick.Sin hacer mención a los juicios descalificativos emitidos por el señor Milei sobre los desdichados tenedores del crédito UVA, para no turbar mi estado de asombro, leo que el señor Alpert anuncia que¡Flor de número!Aduce el señor Alpert que “El objetivo es que generen un pequeño proyecto de inversión para su vivienda y tengan la posibilidad de pagarlo en cuotas”. Para ello invitarían a trabajadores formales (¿?) a calificar para los créditos, “con aprobación basada en el 25 de su flujo salarial a un plazo de 10 años”.No soy un experto, tampoco lo era Pickwick, pero a) no sé qué tesoros acumula el Banco Central y b) me temo que a la aplastante mayoría de los “trabajadores formales” no les alcanza el 25% de su sueldo para pagar un crédito hipotecario.Pido perdón ya que, reitero, no soy especialista, pero me suena a “metafísica china” las aspiraciones (¿divagaciones?) del señor Alpert cuando anuncia que cederán las viviendas sin construir a familias que las quieran comprar (¿?) y así se convertirán en obras particulares.Es probable que el inefable Pickwick se hubiese sorprendido con la solución edilicia del señor Alpert, que sugiere construir “unos 60 metros” arriba de la casa del tío de Morón. Yo supe tener un tío en Ituzaingó. No queda tan lejos. Quizá me hubiesen correspondido unos 45 metros, digamos… Y el que no tenga un tío en Morón que corra la misma suerte que los desdichados del UVA.Pues ¿quién no tiene “la forma de poner un anticipo, de US$ 8.000, US$ 10.000, US$ 12.000” y obtener “un crédito de US$ 40.000” para armarse “una vivienda de primera calidad”? Y otra vez Dickens, pero esta vez no es el ingenuo Pickwick sino los desperados personajes terminales de “David Cooperfield” o de “Oliver Twist”.El grave problema de, con toda la candidez y luminosidad que ellas tienen, es que son… nubes. Salvo los ángeles con alas, nadie puede mantenerse en ellas. Pese a las trompetas áureas que el señor Alpert intenta sonar entre vapores etéreos:“Nuestro primer año empieza por decirle a todo médico, docente, colectivero, bombero, policía, personal de la salud, programadores, los que laburan en Rappi, quien sea, que tienen ganas en comprarse un departamento, en construirse, en ampliar y que no tienen un crédito; que se anoten y hagámoslo”.En “Mateo 5:3-11” se dice: “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”…Aunque más adelante también advierte: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”.Y aquí se acaba la búsqueda del Punto Crítico. No será difícil hallarlo en la futura cotidianeidad. Como dijo alguien que alguna vez estuvo 18 años proscripto:“Quien quiera oír, que oiga...“Quien quiera seguir que siga...“Mi empresa es alta y clara mi divisa.“Mi causa es la causa del pueblo.Mi guía, la bandera de la patria...”