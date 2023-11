Grindetti: “Hay que trabajar” en una regulación para Airbnb en la ciudad de Buenos Aires

El uso de las unidades para su alquiler en dólares a turistas es una de las problemáticas que afecta la oferta en la Ciudad de Buenos Aires.

El futuro jefe de Gabinete porteño e intendente saliente de Lanús, Néstor Grindetti, señaló este viernes que “hay que trabajar” en una regulación para los alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb en la Ciudad de Buenos Aires.Al ser consultado por la problemática, Grindetti afirmó que “hay que trabajar ese tema” en la gestión del jefe de Gobierno electo, Jorge Macri., manifestó Grindetti este viernes en diálogo con la radio online Futurock.Señaló que “no hay que impedir” el alquiler temporario a través de estas plataformas, sino que “lo que hay que hacer es regularlo, pensando en la gente y no en el sector regulado”.El uso de las unidades para su alquiler en dólares a turistas es una de las problemáticas que afecta la oferta en la Ciudad de Buenos Aires, impulsando una menor cantidad de propiedades en el mercado con precios más elevados para los alquileres tradicionales, especialmente en los barrios con mayor afluencia turística.En otras ciudades del mundo, el uso de plataformas como Airbnb se encuentra regulado: en septiembre último entró en vigencia una ley en Nueva York que limita los alquileres por menos de 30 días a un máximo de dos inquilinos por unidad, y obliga a los dueños a registrarse ante las autoridades locales y a estar presentes con los inquilinos durante toda la vigencia del alquiler.La iniciativa, que obtuvo dictamen y aguarda tratamiento, busca crear un registro a nivel nacional de inmuebles que se alquilan temporalmente a turistas, apuntando a darles garantías tanto a inquilinos como propietarios, impidiendo, a su vez, el cobro en dólares.De aprobarse, las plataformas solicitarán estos datos a los propietarios y estos se los suministrarán al Estado a través del nuevo Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario.Juri indicó que, con la ley, no se busca "limitar sino otorgar derechos y garantías a quienes quieren alquilar", y también prevenir, por ejemplo, hechos como "anomalías en el inmueble como escapes de gas" o usurpaciones si quien alquila no desocupa el lugar una vez vencido el plazo de alquiler.El senador Mariano Recalde (UxP) precisó recientemente que en la Ciudad de Buenos Aires "hay 26.000 unidades ofrecidas por la plataforma (Airbnb), y sólo 583 están registradas".No obstante, la excandidata de Juntos por el Cambio (UxP) manifestó, pese al apoyo al radicalismo a la iniciativa que “estamos totalmente en contra de regular alquileres temporarios. Los argentinos deben poder ponerse de acuerdo con libertad para que haya más y mejores alquileres”, señaló.