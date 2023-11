Grindetti anticipó una gestión "austera y sin déficit" en la ciudad de Buenos Aires

Foto: Eva Cabrera

El futuro jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, aseguró este viernes que la gestión de Jorge Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires será “austera” y sostuvo que el Estado "no tiene que ser deficitario”.Grindetti fue confirmado este jueves por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri como jefe de Gabinete en la ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre, y será secundado por el vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny., sostuvo Grindetti, quien tuvo su paso por el Gobierno porteño entre los años 2007 y 2015, cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Hacienda bajo la gestión en la ciudad de Mauricio Macri.Grindetti remarcó en declaraciones a radio La Red que “el Estado no tiene porqué ser deficitario, y cada peso que se gasta hay que analizarlo y ver si llega directo al vecino”.También argumentó que a partir de la gestión de Macri en la Ciudad, que comenzó una serie de gobiernos del PRO en territorio porteño, “hay una forma de gobernar muy cerca de la gente, con criterios de administración del Estado muy similares, a la vez que cada Jefe de Gobierno le da su impronta”.En otro orden,del futuro Gobierno del presidente electo Javier Milei.Al ser consultado sobre cómo será el Gobierno nacional del economista libertario, manifestó que “la gente ya habló, y ahora Milei tendrá que armar un equipo de orígenes diferentes, y el hecho de que Patricia Bullrich sea ministra de Seguridad me parece bárbaro”.opinó.Asimismo, se mostró a favor de la posible incorporación de Luis Caputo como ministro de Economía nacional al indicar que “es una persona de trayectoria impecable, con los antecedentes adecuados para domar este potro de la economía, porque han dejado un desastre”.En otro orden, confirmó que seguirá siendo presidente de Independiente al explicar que “todos los dirigentes del fútbol lo hacen en carácter ad honorem y no hay incompatibilidad”.Respecto del club de Avellaneda agregó que “luego de un año de gestión estamos ordenados en términos económico-financieros y nos queda resolver el tema de la deuda que hemos heredado”. Asimismo, indicó que la comisión directiva del club está trabajando para renovar el contrato del técnico de la institución, el exjugador Carlos Tevez.