Diana Mondino desestimó "dificultades" en el armado del gabinete de Milei

Foto: Daniel Dabove.

La designada canciller del gobierno de Javier Milei,, afirmó este viernes quedel gabinete, y dijo que no hay "dificultades" en las designaciones que se analizan en el espacio durante estos días, en el marco del período de transición hacia el 10 de diciembre cuando asume el presidente electo., respondió Mondino en diálogo con la prensa en la puerta del hotel Libertador, ubicado en avenida Córdoba y Maipú, a donde ingresó pasadas las 8.40 para mantener reuniones con Milei y sus equipos técnicos.Las declaraciones se conocen luego de una jornada de negociaciones y cambios en los nombres previstos en algunos cargos del gobierno de Milei."Habíamos dicho que hasta el 10 de diciembre no vamos a decir nombres pero ustedes (por los periodistas) son muy curiosos.", afirmó Mondino.La dirigente, nombres que circularon este jueves., respondió Mondino ante la insistencia de los periodistas.Lo que sí pareció confirmar es la decisión de quefinalmente no se haga cargo de la Anses, tal como se había anunciado inicialmente."Ella tiene una tarea fundamental en el Congreso, tiene una gran experiencia y una gran capacidad de gestión, hay que ver cuál es la mejor posición para ella", indicó la designada canciller.Y agregó: "El Congreso es uno de los tres poderes, es necesario tener consensos allí, tenemos casi 20 años de pensamiento único y casi quórum propio de un único partido; eso se ha roto y espero que se rompa para siempre".Finalmente, se refirió a la reunión de transición que mantuvo el jueves con el canciller saliente Santiago Cafiero: "Fue un encuentro muy amable, en el que nos transmitió su preocupación de muchos temas internacionales".Además de Mondino, ingresaron al Libertador Hotel el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos.