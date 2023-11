Advierten sobre los discursos negacionistas y los riesgos que enfrentan las políticas de memoria

Los encuntros se desarrollan en el complejo turístico de Chapadmalal.// Foto: Diego Izquierdo

Laadvirtió este jueves sobre la "dimensión represiva" del discurso del próximo gobierno nacional y llamó a "enfrentar al negacionismo", en el IX Encuentro Nacional de Familiares víctimas de la tortura y otras violencias estatales y el VII Encuentro de Organizaciones y espacios de memoria, que se pusieron en marcha en el complejo turístico de Chapadmalal.Ambos encuentrosen la localidad balnearia ubicada al sur de Mar del Plata, y Raggio aseguró que lospensados en el marco de los-violencias del Estado, juventudes frente a políticas neoliberales, desafíos de la memoria en tiempos de negacionismo y los problemas del sistema penal-, "cobran mayor relevancia y se resignifican", a partir del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales."Estamos en un momento muy particular, en el que corren mucho riesgo las políticas de memoria, y todo lo que se ha trabajado en cuanto a lo violencia estatal y policial", aseguró en diálogo con Télam.En las jornadasvíctimas de violencia estatal y referentes y trabajadores de sitios y organizaciones de memoria de distintos puntos del país.Raggio destacó la necesidad de", sino además dar espacio para ""Hoy vemos que la dimensión represiva está presente en los discursos de los referentes del próximo gobierno, ya sea el ex presidente (Mauricio) Macri, como el presidente electo, (Javier) Milei, cuando dicen cuál va a ser la política frente a la protesta", expresó.Dijo que hay quee indicó: "Cuando pensamos en estos encuentros y los 40 años de democracia desde la Comisión, era desde la, y en ese plano es fcomo"Si se vulnera ese derecho, todo el resto se desarma.Para nosotros eso es central, y es lo que estamos reafirmando en estos encuentros", señaló.Raggio expresó a su vez que "" en estas jornadas, y consideró en ese sentido que "para enfrentarlos hay que fortalecer los argumentos, con la ventaja de que la verdad está de nuestro lado"."La verdad es una. Nosotros no inventamos nada. Pero es cierto que había algunas cuestiones que no se discutían más, y por eso sobre todo con las nuevas generaciones hay que reponer los hechos, las pruebas,", sostuvo.En la misma línea, agregó: "(Victoria) Villarruel habla de hechos que dice que no fueron de esa manera o que no existieron, pero hay muchos elementos para desarticular esas falacias, y es una de las cosas que discutimos hoy, cuando decimos que no es lo mismo el trabajo en un sitio de memoria en un contexto de emergencia del negacionismo, que en momentos en el que se priorizan la memoria, la verdad y la justicia".contará con la participación dede espacios de memoria y organizaciones de derechos humanos de ocho provincias: Chubut, Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Corrientes.de organizaciones de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.Ambas propuestas coinciden además con el, del que participarán durante estos díasde toda la provincia de Buenos Aires, y también se desarrolla en el complejo de Chapadmalal.